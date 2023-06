A Francoforte sprint di Rheinmetall, in vista mega-contratto dal governo tedesco

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rheinmetall in luce alla Borsa di Francoforte in vista di un contratto multi-miliardario da parte del governo della Germania. Il titolo della principale società tedesca di armamenti (produce anche i carri armati Leopard) registra uno dei migliori progressi del listino e da inizio anno ha messo a segno un rialzo del 38 per cento. A dare impulso agli acquisti venerdì 16 giugno sono state le dichiarazioni del presidente e ceo, Armin Papperger, sulla prevista finalizzazione nelle prossime settimane di un accordo con il governo federale per la fornitura di munizioni del valore di vari miliardi. Il gruppo, inoltre, si appresta a fornire a luglio i primi proiettili da 35 mm per i cannoni anti-aerei Gepard all’Ucraina. «La Germania è sul punto di concludere un importante accordo-quadro con noi», ha detto Papperger, intervistato da Reuters, aggiungendo che il contratto ammonterebbe a diversi miliardi di euro e potrebbe essere annunciato entro le prossime sei settimane. Per il 2023, ha anche indicato, il gruppo si aspetta un totale di nuovi ordinativi «oltre 10 miliardi».

«Sarà senz’altro il nostro anno migliore in termini di nuove commesse», ha sottolineato il ceo, precisando che i contratti riguardano i veicoli, le munizioni, l’elettronica e i sistemi radar. Dall’inizio della guerra in Ucraina, Rheinmetall ha già ricevuto ordini per il valore di molti miliardi di euro per le sole munizioni. «Produciamo proiettili da artiglieria quasi a piena capacità, vista la domanda. La richiesta internazionale è molto elevata e prevediamo di lavorare a piena capacità l’anno prossimo», ha aggiunto Papperger.