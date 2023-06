A Francoforte tonfo di Siemens Energy, ritira guidance a causa di Gamesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Siemens Energy crolla alla Borsa di Francoforte, dopo avere ritirato le sue previsioni di utile per l'esercizio 2023 a causa dei persistenti problemi di qualità della filiale spagnola Gamesa, che produce turbine eoliche. Il titolo della società tedesca accusa una perdita di oltre 30 punti, la peggiore sia dell'indice DAX 40, sia dello Stoxx Europe 600. Nella tarda serata di ieri, Siemens Energy ha reso noto “il ritiro della guidance sull’utile a causa di Siemens Gamesa”.

In seguito al “consistente aumento dei guasti dei componenti delle turbine eoliche, il cda di Siemens Gamesa ha avviato un’ampia revisione tecnica sulla flotta installata e sulla progettazione dei prodotti”. L’attuale situazione “suggerisce che per raggiungere il livello di qualità desiderato su alcune piattaforme onshore, sono necessari costi significativamente più alti del previsto. Le misure di miglioramento della qualità e i costi associati sono sotto esame e probabilmente supereranno 1 miliardo di euro”. A gennaio, in occasione di un primo allarme sul dossier, i costi erano stati stimati in 472 milioni di euro.

Siemens Energy precisa che sono in revisione anche alcuni dei presupposti dell’attuale business plan in quanto non si stanno materializzando gli aumenti di produttività previsti. La società aggiunge che è “troppo presto per stimare l’esatto impatto” dei problemi di qualità e del riesame degli assunti dei piani strategici. Tuttavia “sulla base delle valutazioni iniziali, le potenziali dimensioni dell’impatto induce il gruppo a ritirare le stime sugli utili di Siemens Gamesa e di conseguenza la guidance per Siemens Energy Group per l’esercizio 2023”. Confermate, invece, le attese sui ricavi dell’esercizio. Il gruppo fornirà ulteriori dettagli in occasione della pubblicazione dei conti del terzo trimestre dell’esercizio. Nello scorso maggio, il management aveva abbassato per la seconda volta nell'anno le previsioni sugli utili a causa della debolezza dell'attività eolica. Nel presentare i risultati semestrali, il gruppo di tecnologia energetica aveva accennato a perdite maggiori del previsto e aveva affermato che la perdita netta del gruppo nel 2023 (a fine settembre) dovrebbe superare il livello dell'anno precedente (712 milioni di euro).

Siemens Energy è salita di recente al 100% di Gamesa dopo avere lanciato lo scorso anno un'offerta sulle minorities, con l’obiettivo di avere una migliore presa sulla società spagnola, che negli ultimi anni si è rivelata fonte di problemi e ha mancato più volte i target. Jochen Eickholt, il numero uno di Gamesa inviato da Energy, ha messo in atto un vasto programma di riorganizzazione, per stabilizzare l'azienda e renderla nuovamente redditizia, ma evidentemente i risultati sono lungi dal venire. Il ritiro della guidance sugli utili di Siemens Energy per l'anno fiscale 2023 a causa di Gamesa indica un peggioramento della situazione evidenziata già nel quarto trimestre dell'anno fiscale precedente, scrivono gli analisti di Jefferies in una nota, aggiungendo che i maggiori costi di riparazione avranno probabilmente “un impatto sulla liquidità per diversi anni", per quanto la revisione tecnica in corso fornisca all'azienda l'analisi necessaria per superare i problemi. Secondo gli analisti di Citi, il warning giunto dal gruppo “suggerisce il persistere di importanti sfide operative fondamentali a breve e medio termine, che non riguardano solo una manciata di contratti” e non è chiaro quale sarà il costo totale per risollevare Siemens Gamesa.