A Francoforte vola Commerzbank, alza pay-out ai soci con 3 miliardi al 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Commerzbank vola alla Borsa di Francoforte dopo l’aggiornamento della sua politica di restituzione ai soci, comunicato nella serata di giovedì 28 settembre. Il titolo della banca tedesca sfiora un rialzo dell'11%, registrando la migliore performance dell’indice DAX 40 e anche dello Stoxx Europe 600. «Per gli anni dal 2022 al 2024 Commerzbank intende restituire 3 miliardi di euro agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisto di azioni proprie. Per raggiungere questo obiettivo, il pay-out ratio sarà almeno del 70% per il 2024», ha annunciato la banca. Per gli anni dal 2025 al 2027 Commerzbank «intende restituire regolarmente il capitale agli azionisti con un rapporto di pay-out ben superiore al 50%, ma non superiore all’utile netto Ifrs. Il pay-out dipende dallo sviluppo economico e dalle opportunità commerciali», aggiunge il comunicato, sottolineando che «Commerzbank punta ad uno sviluppo costante del dividendo con risultati in crescita».

I riacquisti di azioni proprie verranno effettuati affinché il capitale residuo, ovvero non distribuito con la cedola, venga restituito entro il rapporto di pay-out previsto. Il prerequisito per un dividendo è un rapporto Cet1 di almeno Mda (Maximum Distributable Amount) + 250 punti base dopo la distribuzione. Un ulteriore prerequisito per il riacquisto di azioni è un coefficiente Cet1 di almeno il 13,5% dopo la distribuzione. La politica di restituzione del capitale riflette gli attuali obiettivi del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza e potrebbe essere modificata in futuro, precisa inoltre Commerzbank, che intende chiedere ogni anno all'Assemblea generale degli azionisti la pre-approvazione del volume massimo di riacquisto consentito dalla legge pari al 10% delle azioni in circolazione. Inoltre, i riacquisti di azioni proprie sono soggetti all'approvazione della Bce e della autorità tedesche competenti. Nel 2022 il pay-out è stato del 30% per un importo di 0,4 miliardi, nel 2023 è indicato al 50%, pari a 0,9 miliardi e nel 2024 è previsto al 70% sulla base di un buy-back dopo i risultati del primo semestre e del dividendo approvato dall’Assemblea annuale degli azionisti nel 2025. La politica di dividendo di medio termine di Commerzbank implica certamente un rendimento attraente, scrivono gli analisti di Jp Morgan, che mantengono d'altro canto la raccomandazione ‘neutrale’ sul titolo con un obiettivo di prezzo confermato a 14,20 euro, rilevando che le attese degli investitori in pay-out erano comunque già relativamente elevate.

