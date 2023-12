A Francoforte vola Commerzbank dopo ok Bce a buy back fino a 600 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Commerzbank brilla alla Borsa di Francoforte, dopo avere ricevuto dalla Bce il via libera per un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie. Il titolo della banca tedesca arriva a essere il migliore del DAX 30 con un rialzo di oltre due punti e mezzo di percentuale. Commerz ha reso noto che la Banca Centrale Europea ha autorizzato un nuovo buy back per un volume fino a 600 milioni di euro. «Congiuntamente all'approvazione da parte dell'Autorità tedesca dei mercati finanziari, ora sono soddisfatti tutti i presupposti» per l’operazione, precisa la banca. «Su questa base il consiglio di gestione intende deliberare all'inizio di gennaio l'esecuzione del riacquisto di azioni proprie», indica ancora il comunicato.

I dettagli del programma saranno resi noti dopo tale delibera. Il buy back era stato annunciato l'8 novembre scorso, in occasione della presentazione dei conti dei primi nove mesi dell’anno e degli obiettivi al 2027. Nel terzo trimestre, la banca ha quasi quadruplicato il proprio risultato operativo a 1,1 miliardi di euro e nei primi nove mesi dell’anno il risultato è aumentato dell’83% a 2,9 miliardi di euro. L’utile netto di competenza ha segnato un balzo a 684 milioni nel terzo trimestre da 195 milioni nel 2022. Commerzbank punta a raggiungere un utile netto di 3,4 miliardi entro il 2027 con un Rote «superiore all’11%». Rispetto all’inizio dell’anno, la quotazione di Commerzbank segna un progresso del 22% circa.