A Francoforte vola Delivery Hero, alza le stime 2023 dopo un semestre in accelerazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Delivery Hero scatta alla Borsa di Francoforte sulla spinta del positivo andamento semestrale e del rialzo delle stime per l’esercizio. Il titolo della piattaforma online di consegne a domicilio, principalmente di cibo, mette a segno un rialzo di oltre otto punti percentuali, issandosi in vetta all’indice Stoxx Europe 600 e mentre il DAX 40 avanza. Delivery Hero ha annunciato di avere raggiunto un Ebitda rettificato positivo a livello di gruppo pari a 9,3 milioni nel primo semestre, «per oltre 40 milioni di euro superiore al budget», contro le perdite per 479 milioni dello stesso periodo dello scorso anno e contro il rosso di 5 milioni atteso dagli analisti. Il margine rispetto al valore totale delle merci (Gmv) risulta dello 0,2% nel secondo trimestre e fronte di un Gmv aumentato dell’8% a valute costanti (+2,9% su base storica) a 11,1 miliardi di euro, superando le attese che puntavano a un incremento del 4%. Escludendo l’Asia, l'aumento arriva al 18%. Il segmento Asia è comunque tornato alla crescita, con un aumento del 2% del Gmv.

La controllata Dmarts ha raggiunto un risultato lordo positivo a giugno per la prima volta, in anticipo sulla guidance, sottolinea inoltre Delivery Hero. Il fatturato è salito del 16% a valute costanti a 2,58 miliardi (+11% reported) nel secondo trimestre, leggermente al di sopra del consensus che puntava a 2,5 miliardi. Il gruppo precisa di avere a disposizione una liquidità di oltre 2 miliardi di euro. La società berlinese si aspetta ora una un aumento del fatturato di circa il 15% per il 2023 contro il 10% indicato inizialmente a valute costanti, con «una crescita in accelerazione nel corso dell’anno». Il Gmv è atteso in progresso del 5-7% a valute costanti e l’Ebitda rettificato è stimato pari a oltre il 5% del Gmv sull’esercizio e oltre l’1% nel secondo semestre. Il flusso libero di cassa è atteso in pareggio durante il secondo semestre. Secondo gli analisti di Citi i ricavi e l’Ebitda di Delivery sono superiori alle aspettative nel secondo trimestre. Gli esperti della banca Usa si aspettavano un fatturato di 2,49 miliardi e un utile nullo.