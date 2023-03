A Francoforte vola Synlab, il socio di controllo Cinven valuta Opa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Synlab decolla alla Borsa di Francoforte, dopo avere confermato l’interesse del suo principale azionista, la britannica Cinven, al lancio di un’Opa. Il titolo del gruppo di servizi di diagnostica medica arrivato a guadagnare oltre il 30%, mentre il DAX 40 è in forte calo. Sulla scia delle indiscrezioni riportate dall’agenzia Bloomberg, Synlab in un comunicato ha confermato che «i fondi consigliati da Cinven Limited hanno presentato una manifestazione di interesse non vincolante per acquisire fino al 100% delle azioni della società a un prezzo di offerta indicativo di 10 euro per azione Synlab». Cinven detiene già circa il 43% del capitale sociale della società. «Nel migliore interesse della società – prosegue il comunicato – Synlab sta esaminando la manifestazione di interesse e le opzioni di azione. Tale manifestazione di interesse non è stata coordinata con la società e non è al momento prevedibile se ci sarà un'offerta pubblica di acquisto da parte di Cinven».

L’Opa arriverebbe a soli due anni dalla quotazione in Borsa di Synlab e stando alle indiscrezioni la decisione di Cinven sarebbe legata al calo della richiesta di test, dopo il boom legato alla pandemia di Covid-19, che ha ridotto ricavi e redditività di Synlab. A 10 euro per azione l’operazione avrebbe un valore di circa 2,2 miliardi di euro. Negli ultimi 12 mesi il titolo Synlab ha perso il 47% circa. Il gruppo si presenta come “leader europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica e nei test specialistici” E’ presente in 36 Paesi, con oltre 500 laboratori e oltre 30.000 dipendenti. Presenterà i conti annuali il 16 marzo, dopo avere chiuso i primi nove mesi con ricavi per 2,5 miliardi (-8%), un utile operativo di 265 milioni (-62%) e un utile netto di 191 milioni (59%), con una netta contrazione dai test per il Covid-19 soprattutto nel terzo trimestre. Lo scorso 6 febbraio Synlab ha abbassato la guidance di riflesso al minore volume dei test.