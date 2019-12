A Frosinone la scuola è «a misura» di impresa Partito il primo corso nell'Its Meccatronico del Lazio con 28 studenti su Industria 4.0 di Claudio Tucci

Maurizio Stirpe, Vice presidente di Confindustria

2' di lettura

Sono 28 ragazzi e ragazze, età media 20 anni, e per tutti loro, al termine del percorso formativo biennale, è pronta l’assunzione nelle realtà produttive del territorio. In qualche caso sarà possibile la prosecuzione degli studi andando all’università: se ciò accade, i costi possono essere sostenuti dall’impresa interessata a “completare” la formazione specialistica della risorsa. Si prevedono esperienze all’estero; e il periodo di studio si annuncia molto “dinamico”, alternando lezioni in aula (il minimo indispensabile) a corsi di apprendimento direttamente “on the job”.

Tutto questo accade a Frosinone, dove da circa un mese è partito il primo Its Meccatronico del Lazio, presieduto da Maurizio Stirpe, imprenditore locale (è a capo dell’azienda Prima Sole Components Spa), e vice presidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali.

Gli Its sono istituti tecnici superiori, post diploma; nascono per rispondere alle richieste di imprese e territori; e oggi, in Italia, sono l’unico canale formativo terziario professionalizzante alternativo all’accademia. Pensati da Beppe Fioroni, e fatti decollare da Mariastella Gelmini, queste “super scuole di tecnologia” gestite da Fondazioni partecipate dal mondo produttivo (spaziano da meccanica a efficienza energetica, passando per mobilità sostenibile e Made in Italy) sfornano numeri di assoluto rilievo: a 12 mesi dal titolo l’80% dei diplomati è già in azienda; e nel 90% dei casi svolgono un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo svolto.

Le chiavi del successo sono due: formazione subito pratica (almeno il 30% dell’offerta formativa si svolge in azienda) e la presenza di docenti che provengono dal mondo del lavoro (sempre in base alla legge, infatti, almeno il 50% degli “insegnanti” sono imprenditori o loro collaboratori).

I 28 studenti che hanno iniziato il primo corso nell’Its Meccatronico del Lazio (in totale 1.800 ore, suddivise in 4 moduli semestrali - alle selezioni si sono presentati in oltre 80) si specializzeranno nei nuovi paradigmi produttivi legati a Industria 4.0 e con la trasformazione digitale delle imprese del territorio del Lazio meridionale. Il profilo professionale in uscita è quello di «Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici - afferente all’area «Nuove Tecnologie per il Made in Italy» (sistema meccanica e meccatronica). Vale a dire, la risorsa, uscita dall’Its di Frosinone, sarà in grado di coniugare diverse tecnologie, quali la meccanica e l’elettronica, e saprà agire nelle attività di costruzione, testing, documentazione di processi/impianti automatici.