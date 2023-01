A Gallarate centro di eccellenza per i disturbi dell’autismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un caso ogni 59 nascite. Anche se il disturbo dell’autismo, nelle sue diverse forme e manifestazioni, coinvolge un numero per nulla esiguo di bambini, è limitato il numero delle strutture dedicate a questo tema.

Per ovviare almeno in parte al deficit istituzioni, fondazioni e imprese si sono alleate a Gallarate per far nascere un nuovo centro di eccellenza dedicato all’intero ciclo di vita delle persone con disturbi dello spettro autistico, con l’ambizione di portare la struttura a diventare un punto di riferimento a livello europeo.

Venerdì 3 febbraio verrà così inaugurato il primo lotto del centro terraLUNA, voluto dalla Fondazione Bellora. Sito che nasce per rispondere in modo nuovo ad un’emergenza socio-sanitaria che coinvolge numerose famiglie del territorio e non solo: dai dati del Center for Disease Control and Prevention di Atlanta, l'autismo avrebbe, oggi, un'incidenza di un caso ogni cinquantanove nascite.

Scenario che genera un bisogno crescente di interventi qualificati, azioni per ridurre il gap tra domanda e offerta che al momento lascia numerose famiglie sole e che incide in modo negativo sulla qualità di vita di moltissimi bambini.

La struttura terraLUNA è il risultato della progressiva riqualificazione dell'ex Istituto Scolastico Bonomelli di Gallarate, oltre 10.000 mq totali con 3.300 mq di verde e cortili situato nel centro della città, acquisito da Fondazione Bellora nel giugno 2018 ed ora sottoposto a un processo di ristrutturazione per lotti che lo porterà a diventare un luogo di alto profilo professionale, sociale e terapeutico, aperto al pubblico.