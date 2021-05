A Gaza la tregua regge, verso la revoca delle misure d’emergenza

Festeggiamenti nei Territori, Hamas rivendica la “vittoria”

Nel corso della notte, dopo aver trascorso 11 giorni nascosti per la paura dei bombardamenti israeliani, i palestinesi si sono riversati in massa nelle strade di Gaza. Migliaia di persone, riferisce al Jazeera, hanno celebrato il cessate il fuoco nei Territori Palestinesi abbracciandosi in festa davanti agli edifici bombardati e lungo le strade ricoperte di rottami. Gli altoparlanti delle moschee hanno festeggiato “la vittoria della resistenza ottenuta sull'occupazione” di Israele. Le auto che percorrevano lo Sheikh Jarrah di Gerusalemme Est all'alba sventolavano bandiere palestinesi e suonavano il clacson, facendo eco alle scene di Gaza.

Palestinesi festeggiano nelle strade dopo un cessate il fuoco, nel sud della Striscia di Gaza il 21 maggio 2021 (foto Reuters/Mustafa)

Dopo la tregua Hamas ha rivendicato la “vittoria” nello scontro con Israele iniziato il 10 maggio scorso . “Oggi la resistenza dichiara vittoria sui nemici”, ha detto Khalil al-Hayya, numero due di Hamas a Gaza, come riporta il Jerusalem Post. Il Times of Israel parla di migliaia di persone radunate stamani a Khan Yunis, nel sud della Striscia, fuori dalla casa di Mohammed Deif, capo del braccio armato di Hamas. Per Ali Barakeh, della Jihad Islamica, la tregua è una sconfitta per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e una “vittoria per il popolo palestinese”.



Israele: ”Distrutti 100 km di tunnel a Gaza, uccisi 225 membri Hamas e Jihad”

Le forze militari israeliane hanno confermato di aver distrutto più di 100 chilometri della rete di tunnel nella Striscia di Gaza e di aver ucciso 225 elementi di Hamas e della Jihad islamica palestinese, compresi 25 comandanti, durante gli 11 giorni di battaglia nell'ambito dell'operazione 'Guardiano delle mura'. Lo riportano i media israeliani. I militari hanno anche confermato la distruzione di centinaia di basi di lancio per i razzi e la relativa infrastruttura, con un “duro colpo” per Hamas e la Jihad Islamica in termini di capacità di fabbricazione dei razzi, oltre alla distruzione di decine di strutture e di vari edifici che il braccio armato di Hamas è accusato di aver utilizzato. Il bilancio delle ostilità di Gaza parla di almeno 232 palestinesi morti, compresi 65 minori.

Il “grazie” di Joe Biden al presidente egiziano al-Sisi

Il bilancio di quasi due settimane di ostilità, iniziate il 10 maggio, parla di 232 palestinesi uccisi nei raid israeliani e di 12 morti in Israele a causa dei razzi lanciati da Gaza. Nelle scorse ore con un tweet l'inviato Onu per il Medio Oriente, Tor Wennesland, ha accolto con favore “il cessate il fuoco tra Gaza e Israele”, fatto le condoglianze “alle vittime della violenze e ai loro cari” e ringraziato “Egitto e Qatar per gli sforzi messi in atto, in stretto contatto con l'Onu, per riportare la calma”. “Ora - ha aggiunto - può iniziare il lavoro di costruzione della Palestina”. E il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, in una serie di tweet ha ringraziato il presidente americano Joe Biden “per il suo ruolo” per il successo dell'iniziativa egiziana per il cessate il fuoco.



La violenza tra israeliani e palestinesi era esplosa il 10 maggio scorso, innescata dalla rabbia dei palestinesi per quello che consideravano come un freno israeliano ai loro diritti a Gerusalemme, anche durante gli scontri con la polizia con i manifestanti alla moschea di Al-Aqsa durante il mese di digiuno del Ramadan.I combattimenti hanno fatto sì che molti palestinesi a Gaza non potessero celebrare il festival di Eid al-Fitr alla conclusione del Ramadan.