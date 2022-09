A Genova cremazione etica per gli animali d’affezione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nuovo ramo d’impresa creato specificamente per garantire la cremazione etica, con consegna al padrone dell’urna cineraria, degli animali domestici e d’affezione. A lanciare una divsione aziendale ad hoc è Asef, l’azienda di onoranze funebri del Comune di Genova che, prima partecipata pubblica del settore in Italia a muoversi in questa direzione, ha fondato Asef for pets, che comincerà a fornire i suoi servizi a partire dal prossimo 21 settembre.

Le decisione, spiegano presso l’azienda genovese, avviene all’indomani della pubblicazione del regolamento di polizia mortuaria comunale (che fa proprie le indicazioni della legge regionale numero 15 del 10 luglio 2020) che consente la tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione nelle tombe dei padroni già esistenti nei 35 cimiteri cittadini.

Cremazione e consegna dell’urna

Per ora Asef si occuperà del ritiro delle spoglie, della cremazione e della consegna dell’urna al padrone per un affido in abitazione, in attesa che gli uffici comunali siano pronti a dare il via, dal punto di vista amministrativo, alla tumulazione delle urne in area cimiteriale.

«Dal punto di vista normativo - spiega Maurizio Barabino, avvocato e amministratore unico di Asef - le spoglie degli animali domestici sono considerate sottoprodotti da smaltire tramite incenerimento Il sistema tradizionale prevede lo smaltimento delle spoglie degli animali in forni crematori comuni. Questo, naturalmente, impedisce ai padroni di ottenere le ceneri e quindi di preservare il ricordo».

La struttura Asef for pets, prosegue Barabino, «garantisce, invece, la cremazione singola e personalizzata, con la consegna delle ceneri certificate di ogni singolo animale in un’urna cineraria scelta dal padrone; insomma, una forma più etica, dignitosa e rispettosa per il trattamento dei resti di creature che ci hanno accompagnato per anni, diventando veri e propri membri delle nostre famiglie».