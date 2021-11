A Genova l’academy di Abb forma nuovi ufficiali di macchina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Abb, attraverso la divisione Turbocharging, ha scelto Genova come sede della sua prima (al mondo) Turbo Academy. Ossia un centro di formazione aperto ai propri stakeholder, per istruire gli allievi sul sistema di sovralimentazione (a turbina) dei motori endotermici; cioè il cuore della propulsione di tutti i tipi di navi (ma non solo), da quelle da crociera alle portacontainer, dalle petroliere alle chimichiere, dai cargo per il trasporto di rinfuse alle unità militari. E si tratta sia di motori tradizionali, a combustibili fossili, sia di quelli a gas (Gnl), al centro della transizione ecologica in atto, sia dei propulsori del futuro, a idrogeno o a metanolo e ammonica.

Nuovi spazi

I nuovi spazi della academy di Abb turbocharging, che si trovano presso il Molo Giano del porto dei Genova, sono stati inaugurati ufficialmente da qualche settimana e hanno ospitato, come primi “clienti” i cadetti dell’Accademia italiana della marina mercantile: aspiranti direttori e ufficiali di macchina. Oltre a essere dotata di un’aula per le lezioni teoriche, con simulatori di parti di motori, punto di forza dell’Academy è la disponibilità dell’officina meccanica, di oltre 800 metri quadrati (200 dei quali soppalcati), che è provvista di turbocompressori dedicati specificatamente alla formazione.

I motori turbo

«I motori oggi, a partire da quelli delle automobili - spiega Paolo Musso, hub division manager di Abb turbocharging Italia - sono sovralimentati con turbine che permettono di contenere le dimensioni e la potenza dei motori stessi. Un mille cavalli turbo ha le stesse performance di un aspirato di cilindrata doppia. E se questa differenza si percepisce nell’automotive, nel settore navale si sente ancora di più, visto che si utilizzano motori enormi, che vanno dai 10mila ai 120mila cavalli; questi ultimi, ad esempio, nelle portacontainer. Più le dimensioni di un motore sono accettabili, più una nave riesce a performare bene. Le turbine sovralimentate servono appunto a questo: un sistema ben strutturato garantisce migliori performance e riduce anche le emissioni in atmosfera. Senza contare che il sistema può essere usato sia per i motori a combustibile fossile, sia per quelli a gas o a combustibili sintetici».

Il service

La divisione turbocharging, spiega ancora Musso, «è un’azienda di service per le turbine di Abb turbo systems (che ha sede in Svizzera ma fabbriche anche in India, Cina e Giappone, ndr) ed è stata creata a Genova proprio per la vocazione marittima della città, che ospita il primo porto italiano ma anche un polo della cantieristica, con realtà quali Fincantieri e Mariotti, ed è sede di importanti uffici armatoriali. Il tempo ha dato ragione a questa scelta perché, dopo 20 anni, quello di Genova resta il principale ufficio di turbocharging di Abb, con il maggior volume di fatturato e navi servite. Senza contare che serviamo anche gli yacht da 40 metri in su».

Oggi la divisione italiana, che comprende anche le sedi a Malta e in Bulgaria, accorpate nella medesima region, conta circa 70 persone. E sono circa 200mila i turbocompressori Abb operativi nel mondo.