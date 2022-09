A Genova la riqualificazione farà da «boost» ai valori real estate

«Genova – commenta Marco Bucci, sindaco di Genova – è in una profonda fase di trasformazione soprattutto nella parte che si affaccia direttamente sul mare, ma non solo. Abbiamo 8 miliardi da spendere nei prossimi anni che serviranno per riqualificare interi territori della città, migliorare la mobilità interna con una particolare attenzione all'efficienza e alla ecocompatibilità del trasporto pubblico, potenziare ed efficientare le attività del porto migliorando la condizione ambientale. E dal 2025, con la fine dei lavori del Terzo Valico dei Giovi e del nodo ferroviario, saremo anche molto più accessibili dall'esterno, sempre in attesa che si concretizzino i cantieri per la Gronda autostradale. I risultati delle analisi condotte da Scenari Immobiliari e Nomisma ci consegnano numeri importanti e ci dimostrano che siamo sulla strada giusta: quella di una città che ha la reale ambizione di diventare Capitale del Mediterraneo e che ha tutte le potenzialità per poter concretizzare l'obiettivo. Ora sta a noi continuare questo percorso di ammodernamento e centrare tutti i traguardi che ci siamo prefissati nel tempo ma è evidente come Genova sia una città con grande appeal per il futuro, sulla quale vale la pena investire».

Il piano si dipana in diversi ambiti, la maggior parte dei quali già iniziati. Il Porto dell'innovazione digitale e dell'alta tecnologia (aprile 2019-2022), il Porto della diportistica e dei relativi servizi cantieristici (gennaio 2021-dicembre 2032), il Porto passeggeri (gennaio 2022-dicembre 2032), il Porto delle merci e dei servizi logistici connessi (gennaio 2022-dicembre 2030), il Porto della cantieristica navale (luglio 2022-giugno 2027). Grazie alle molte nuove infrastrutture anche tutto il litorale verrà alleggerito e le case godranno dell'eliminazione di traffico e passaggi commerciali.

La ricaduta immobiliare

«Tra i principali effetti della rigenerazione del litorale di Genova – dichiara Francesca Zinrnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari – è possibile prevedere e stimare un incremento dei livelli di dinamicità del mercato immobiliare della città. Nello studio commissionatoci dal Comune di Genova abbiamo stimato una crescita previsionale analizzando l'attuale contesto economico cittadino, a partire dalla conoscenza dell'ambito urbano genovese e di quello metropolitano maturato nel corso degli anni. Per il capoluogo ligure il lascito degli interventi di rigenerazione del litorale si manifesterà pienamente in funzione del livello di attuazione raggiunto dai diversi interventi, con dinamiche differenti rispetto agli ambiti urbani direttamente interessati dalle operazioni di riassetto infrastrutturale e portuale e di rigenerazione urbana».

Considerando la piena attuazione delle ipotesi di intervento nei sei distretti di rigenerazione, si stima che il valore immobiliare della città di Genova possa aumentare, nel corso dei prossimi 15 anni, del 48%, con un incremento aggiuntivo di circa 800 abitanti teorici e 5.350 addetti, di cui 2mila in fase di cantiere.

In cinque anni il patrimonio immobiliare crescerà del 16%, secondo lo studio, e il valore medio delle case del 20 per cento.