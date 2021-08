A Ginevra torna la fiera diffusa con le nuove icone dell’alta orologeria

2' di lettura

È in corso fino al 3 settembre la seconda edizione dei Geneva Watch Days che, inaugurata lunedì 30 agosto, torna a un anno di distanza dal debutto. Ancora protagonisti gli otto brand fondatori (Bulgari, Breitling, De Bethune, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie., MB & F e Urwerk) ai quali se ne sono aggiunti altri 15 (tra i quali Frederique Constant, Greubel Forsey, Oris e Parmigiani Fleurier) facendo salire a 23 il numero dei partecipanti dai 17 del 2020.

Esperti di aste in cattedra

Tra le novità di quest'anno c'è l'adesione anche di un 24esimo attore, la casa d'aste dei record, Phillips in Association with Bacs & Russo, che curerà con i suoi esperti una serie di appuntamenti giornalieri che tratteranno i temi attualmente più caldi per il settore orologiero, come distribuzione e digitalizzazione. Questi momenti si svolgeranno in un padiglione di 600 mq alla Rotond du Mont-Blanc, che funge da punto di ritrovo generale della kermesse e all'interno della quale si trovano anche 46 totem con vetrina con i nuovi orologi che il pubblico potrà guardare durante il giorno.

Loading...

Lusso al polso, da Ginevra le novità dell'alta orologeria Photogallery9 foto Visualizza

La fiera diffusa a Ginevra

Le presentazioni agli addetti ai lavori si terranno (sia in presenza, sia on-line) in diverse location sparse per la città (dalle lounge degli hotel, alle boutique, passando per degli showroom) scelte da ogni brand seguendo una propria agenda e in totale autogestione.

Fin da subito questa diversa formula aveva attirato grande curiosità sui Geneva Watch Days, di fatto una fiera “diffusa” nella città, che aveva permesso ai marchi di ridurre, e non di poco, i costi sostenuti durante le fiere tradizionali. Proprio al termine dell'edizione passata Bulgari aveva quantificato al Sole 24 Ore l’investimento della maison, che era stato contenuto tra il 5 e il 6% circa rispetto a quello necessario fino al 2019 per la presenza a Baselworld (dal 2021 il marchio è entrato in Watches and Wonders).

Le novità dell’alta orologeria

Quello che è certo è che, come già successo l'anno scorso, quest'appuntamento riporterà al centro della scena l'alta orologeria dopo la pausa estiva.