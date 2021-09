A Gioin 2021 focus sul rapporto fra moda e tecnologia

Interverrà, inoltre, Acbc, nata nel 2017 a partire da una campagna Kickstarter con l'obiettivo di migliorare il pianeta e la vita delle persone applicando una prospettiva green e le innovazioni tecnologiche al mondo del fashion e dell'abbigliamento sportivo. Le sneaker Acbc sono progettate per raggiungere la circolarità e la minor impronta di carbonio possibile usando due elementi fondamentali: la tecnologia brevettata ZipshoeTM e materiali ecologici.

Decidere di indossare determinati abiti piuttosto che altri significa spesso identificarsi con una comunità e Beaths vuole rispondere alle esigenze di quella dei gamers e atleti digitali: la startup si propone di trovare soluzioni innovative in grado di facilitare i movimenti specifici dei giocatori attraverso abiti progettati per garantire il comfort in ogni circostanza. Agli sport invernali si rivolge invece Out Of, startup che produce e vende accessori innovativi per lo sport come maschere da sci, occhiali sportivi e lenti fotocromatiche polarizzate, mettendo al centro la qualità e l'innovazione tecnologica.

