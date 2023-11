A Gressoney e ad Alagna per iniziare la stagione sotto il Monte Rosa

Se la grande attrazione che mette sul piatto la Valle d’Aosta per la nuova stagione invernale sono le gare di Coppa del Mondo transfrontaliere in calendario nei due week end di metà novembre a Cervinia (e Zermatt), sulla pista della Gran Becca servita dalla nuova funivia Matterhorn Glacier Ride II, anche le località della galassia Monterosa Ski si presentano con interessanti novità in vista dell’apertura fissata a partire da venerdì 1 dicembre. In tema di impianti, spicca la nuova seggiovia Moos, nella Valle di Gressoney La-Trinité, che collegherà la parte terminale dell’omonima pista agli impianti di Staffal (Sant’Anna e Gabiet) e servirà il nuovo tracciato di slittino Murmeltier, previsto per l’inverno 2024-25 e completo di illuminazione per le discese in notturna. A Gressoney-Saint-Jean e Champorcher, invece, gli interventi estivi hanno riguardato gli impianti dedicati ai più piccoli, con il potenziamento del Baby Park Sonne e la posa di un nuovo tappeto di risalita in sostituzione dello skilift BabyLaris. Sull’altro versante dominato dal Monte Rosa, quello di Alagna Valsesia, ci si può dedicare anche al totale relax in strutture come l’Alagna Mountain Resort & Spa, approfittando dell’offerta Relax che comprende soggiorno, trattamento benessere e l’accesso alla piscina panoramica riscaldata esterna (accessibile anche a chi non soggiorna in hotel). Gli impianti di risalita del comprensorio MonterosaSki distano solo 300 metri e con la proposta Happy Ski (112 euro a persona per camera, prima colazione e merenda) si potrà sciare con uno sconto del 30% sullo skipass. Il costo del giornaliero per le tre Valli (Champoluc-Frachey, Gressoney-La-Trinité e Alagna) costerà invece fra i 38 e i 49,50 euro fino al 22 dicembre (poi si sale fino a 65 euro), con sconti per ragazzi, bambini e over 64.

