A Grottaglie un polo cargo per portare sui mercati europei i prodotti agricoli pugliesi

Confagricoltura: sarà utile per ciliegie e uva da tavola

«È un investimento che vediamo con favore – dichiara Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Taranto e Puglia – e Gesfa ci ha già contattati per un approfondimento di merito. Pensiamo che il polo cargo possa essere molto utile per spedire prodotti non solo deperibili ma ad alto valore aggiunto come le ciliegie e l'uva da tavola, due produzioni “forti” della Puglia. Alto valore aggiunto perchè bisogna pensare ad un qualcosa che giustifichi i costi del trasporto, che in questo caso sarebbero più elevati. E a proposito di valore aggiunto elevato, si potrebbe anche pensare all'export del vino anche se non ha bisogno di quell'immediatezza necessaria invece per uva da tavola e ciliegie».

«Oggi se dalla Puglia vogliamo spedire prodotti agricoli via aereo, dobbiamo andare a Milano con i camion ed utilizzare Malpensa perchè Roma fa solo qualcosa – continua Lazzàro –. Un polo cargo a Grottaglie taglia questi tempi, ci permette di arrivare prima sui mercati ma nel contempo offre una sponda anche ad un'area più vasta rispetto al Tarantino e alla Puglia».

L’investitore: stop ai viaggi in camion sino a Milano

Per Stefano Cavicchia, managing director Gesfa, questa «è una iniziativa privata supportata da Aeroporti di Puglia e dalla Regione. Credo, al di là dell'investimento stesso, che sarà una svolta per tutto il territorio economico pugliese e del centro sud. Permetterà alle merci di partire da Grottaglie in aereo e non fare più tratte in camion sino a Milano. Contiamo sul supporto del territorio e della struttura professionale che ruota attorno alla logistica aerea».

«Il nostro obiettivo è quello di favorire in quell'area, che rientra Zona Economica Speciale, insediamenti industriali e di filiera per le piccole e medie imprese del territorio», aggiunge Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, a proposito delle agevolazioni e degli incentivi Zes che possono ampliare gli effetti dell'investimento.

Sul porto di Taranto, infatti, e su un'area che arriva sino alla Basilicata fa leva una delle due Zes interregionali della Puglia (una è appunto con la Basilicata e l'altra col Molise). E commenta infine Rinaldo Melucci, sindaco uscente di Taranto: «L'aeroporto di Grottaglie trova una dimensione perfettamente integrata nel processo di diversificazione che sta vivendo il territorio tarantino nella direzione di quel modello di sviluppo alternativo che abbiamo immaginato per la città».