A Gwadar le ambizioni cinesi si misurano con gli estremisti pakistani

3' di lettura

L’ex campione di cricket Imran Khan, oggi primo ministro pakistano, sta giocando la sua partita più dura . Giorni fa ha parlato a telefono con il presidente russo Vladimir Putin del Pakistan Stream Gas Pipeline Project e di collaborazione nello SCO (Shanghai Cooperation Organisation), ma la linea dagli Stati Uniti resta muta («Joe Biden non mi ha chiamato, che motivo ci sarebbe?»). Pechino, il quarto elemento della “Troika Plus” per la pace nell’Afghanistan, rischia di diventare il problema più grave da gestire, per giunta, in casa.

Il corridoio economico Cina-Pakistan

Pechino asset strategico per Islamabad

La Cina è un asset strategico per dare stabilità al Paese e alla regione, specie ora che Kabul, in mano ai talebani, è ripiombata nel caos, e in 50 anni di relazioni diplomatiche festeggiate il 21 maggio scorso, la superpotenza è stata il benefattore dell’economia pakistana.

Loading...

Ma Imran Khan è seduto ora più che mai su una polveriera, al crocevia di opposti estremismi, nel porto di Gwadar, nella regione arretrata del Belucistan, sono ricominciati gli attentati degli indipendentisti del BLA (Balochistan Liberation Army) e Islamabad accusa l’India, da sempre, di sostenerli economicamente rifornendoli di armi.

Il più violento, è stato quello del novembre 2018 al consolato cinese di Karachi. In aprile, però, è finito nel mirino l’albergo dell’ambasciatore di Pechino. Attacchi suicidi nei giorni scorsi hanno ucciso due bambini a Gwadar, mentre la furia dei locali si è scagliata contro i cinesi accusati di pesca fraudolenta e di aver tagliato l’acqua del porto, rimasto a secco.

Succede a Gwadar, proprio in quello che viene considerato il fiore all’occhiello della Belt & Road initiative cinese e punto di arrivo sul mare del China Pakistan Economic Corridor (CPEC), sotto attacco dei terroristi del Belucistan.