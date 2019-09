«A herdade», un’epopea famigliare per raccontare il Portogallo del Novecento

«Gloria Mundi» del regista francese Robert Guédiguian

In concorso è stato presentato anche «Gloria Mundi», nuovo lungometraggio del regista francese Robert Guédiguian.

Al centro c'è una famiglia di Marsiglia, che si riunisce per la nascita della piccola Gloria. Tra loro, c'è anche il nonno della bambina, un ex carcerato, che non ha praticamente mai avuto un rapporto degno di questo nome con sua figlia.

«Gloria Mundi» del regista francese Robert Guédiguian

Due anni dopo «La casa sul mare», Guédiguian torna in concorso a Venezia con un film pienamente in linea con il suo cinema, in cui si ritrovano gli attori protagonisti delle sue pellicole precedenti.

Lo stile del regista è come sempre molto controllato, le parole contano spesso più delle immagini e la recitazione del cast è il valore aggiunto dell'operazione.



Peccato, però, che nella sceneggiatura Guédiguian esageri con svolte poco credibili e forzate, che rendono il tutto eccessivamente costruito a tavolino.



I primi minuti (che rappresentano la nascita di Gloria) sono suggestivi anche per l'uso avvincente della musica, ma già nella parte centrale il film inizia a sgonfiarsi e crolla con l'approssimarsi della conclusione.

Infine, da segnalare che oggi a Venezia è stato anche il giorno della serie «ZeroZeroZero» di Stefano Sollima.

Prossimamente su Sky, «ZeroZeroZero» è tratta dal romanzo-inchiesta di Roberto Saviano e si preannuncia come uno degli eventi principali dei palinsesti televisivi dei prossimi mesi.