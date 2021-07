«A Hero», uno spaccato della società iraniana in un film impegnato

Petrov's Flu

In lizza per la Palma d'oro anche il russo «Petrov's Flu» di Kirill Serebrennikov, regista che non ha potuto essere presente a Cannes perché non può lasciare la Russia a causa di una condanna penale a seguito di un processo per frode al ministero della cultura.Protagonista è Petrov, un uomo debilitato da una febbre alta, causata da un'influenza. Quando il suo amico Igor gli fa visita, decide di portare Petrov a fare una passeggiata alcolica di diverse ore. Mentre ripensano all'infanzia, il presente si fonde con il passato in un limbo tra l’onirico e il reale.

Tratto dal romanzo di Aleksej Sal’nikov «La febbre dei Petrov e altri accidenti», il film di Kirill Serebrennikov è un viaggio tra passato e presente nella mente del protagonista, in cui entriamo anche noi spettatori perdendo le coordinate logiche di ciò che stiamo vedendo.È un film di sensazioni «Petrov's Flu» e non c'è niente di male in questo, ma i limiti stanno in una narrazione talmente caotica che non è certo un piacere perdersi in questo confuso flusso di coscienza, inconcludente e autocompiaciuto.

Le circa due ore e mezza di durata, inoltre, non aiutano il coinvolgimento in un prodotto respingente e prolisso, che, considerata la situazione in cui si trova il regista, potrebbe anche trovare posto nel palmarès. Ma purtroppo senza meritarselo.