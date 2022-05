A Hindley la corsa rosa, Sobrero primo nella cronometro

I prodromi sullo Stelvio nel 2020

Hindley quindi non è piovuto dal cielo. Come ricorderete, nel Giro del 2020, vinse sullo Stelvio trovandosi in rosa nella penultima tappa con lo stesso tempo di Tao Geoghegan Hart che poi nella crono finale di Milano gli tolse la maglia rosa.

Dopo quella delusione, Jai s’infilò in un tunnel poco allegro. Scarsi risultati e un principio di depressione che lo stava mettendo ai margini.

«Nel 2021, dopo una caduta, ho corso il Giro sotto antibiotici finendo comunque poi ritirarmi. Non è stato facile tornare a questi livelli, temevo di non farcela. Ma ora che ce l’ho fatta, sono felice. È un privilegio e un onore. Da bambino non dormivo per guardare il Giro in tv. In Australia è molto seguito».

Fa una certa impressione sentire che un corridore australiano sia diventato campione dopo aver imparato il mestiere a casa nostra. Il problema siamo noi italiani che non produciamo più talenti. Gli stranieri studiano nel nostro paese e poi, grazie alla cultura sportiva delle loro strutture pubbliche, diventano dei top. Come in Slovenia con Pogacar e Roglic. Noi invece, pur avendo scuola e maestri, ci ritroviamo ancora ad applaudire Nibali e Pozzovivo (quasi 80 anni in due) perché si classificano tra i primi dieci.

Speranze da Alessandro Covi

Certo qualche buon segnale non è mancato. Cinque successi sono un buon risultato. In particolare va sottolineata l’impresa di Alessandro Covi, trionfatore sul Passo Fedaia dopo una fuga di oltre 50 chilometri. Un attacco pazzesco che ha messo in evidenza la classe cristallina di questo ragazzo di 23 anni, già secondo a Montalcino e terzo sullo Zoncolan nello scorso Giro.