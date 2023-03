A Hong Kong la frontiera dell’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nota come hub globale del commercio e della finanza, Hong Kong è diventata un centro per l’innovazione tecnologica, con una forte vocazione alla sostenibilità. L’intelligenza artificiale - questo il nuovo mindset - deve però essere a servizio della salute, della sicurezza, del benessere collettivo ma, anche, della ripresa economica.

Un esempio eclatante è RaSpect, creata da Harris Sun nel 2017 per costruire, come ama puntualizzare, «una città sicura e intelligente»: Sun ha vinto Start-up Express, una competizione lanciata dall’Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) per la promozione dell’imprenditoria innovativa. RaSpect utilizza i droni per ispezioni rapide ma estremamente accurate sulla sicurezza degli edifici, l’intelligenza artificiale individua i difetti con grande precisione tanto è vero che in Nuova Zelanda vogliono utilizzare il sistema per monitorare le grandi infrastrutture. RaSpect è stata invitata ad aprire un ufficio nel distretto Qianhai di Shenzhen come base per la Greater Bay Area (Gba), vuol raccogliere altri 5 milioni di dollari per accelerare l’espansione in Canada, a Singapore e in India. Anche l’Hong Kong Science and Technology Parks Fund, Mindworks e Particle X hanno fornito sostegno finanziario. L’anno scorso, il fatturato ha raggiunto 1,27 milioni di dollari Usa. L’azienda ha anche collaborato con la Hong Kong Polytechnic University e la Hong Kong University of Science and Technology per realizzare progetti di ricerca.

RaSpect è un modello vincente, ricalcato da Martin Zhu, co-fondatore di i2Cool, ideatore di iPaint, una vernice rinfrescante brevettata che può ridurre notevolmente il consumo energetico degli edifici e accelerare gli sforzi della città per raggiungere la neutralità dal carbonio. Zhu si è ispirato agli insetti, l’anno scorso ha attirato un investimento di 1,27 milioni di dollari Usa. PanopticAI ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che consente di monitorare la salute scansionando digitalmente il proprio volto. Kyle Wong, con i soci Nick Chin, Teric Chan e Richard So, rivela: «Abbiamo sviluppato algoritmi di scansione visiva utilizzando le fotocamere degli smartphone in grado di quantificare i filmati acquisiti e rivelare i dati fisiologici dell’utente, frequenza cardiaca, respiratoria, saturazione di ossigeno, pressione sanguigna, indice di stress e anche i parametri di cura della pelle». Navigare in tempi di Covid-19 ha spinto, invece, un pioniere dello screening diagnostico domestico come Justin Chan, Ceo di Gense Technologies a ideare un dispositivo indossabile che utilizza la tecnologia IoT di bio-imaging portatile a basso costo applicabile alla diagnosi preclinica precoce di malattie che, a volte, possono essere asintomatiche.

Innovazione tecnologica, finanziamenti verdi, attrazione di giovani talenti e sinergie con le università. L’amministrazione guidata da John Lee ha deciso di scommettere su questi nuovi fronti per far rinascere l’ex colonia Britannica. Il bilancio 2023-24 del 22 febbraio messo a punto dal segretario finanziario Paul Chan vuol espandere il Programma Governativo di Green Bond per progetti di finanza sostenibile e istituire un Infrastructure Bond Scheme per le grandi infrastrutture. Ci sarà un nuovo meccanismo per l’attrazione di investimenti, con l’offerta di buoni di consumo elettronici da 5mila HK dollars in due rate da aprile per residenti o nuovi arrivi di età pari o superiore a 18 anni. E buoni da 2.500 per studenti in arrivo, in linea con il Talent pass scheme rifinanziato.

Massiccio il sostegno allo sviluppo di industrie IT, dal centro di supercalcolo AI, ai 6 miliardi di dollari per università e istituti di ricerca per centri di ricerca tematici, 3 miliardi per l’AI e la tecnologia quantistica, 500 milioni per un programma pilota di trasformazione digitale delle Pmi. Un centro R&D di microelettronica, oltre 260 milioni di dollari per il Cyberport, 400 milioni di dollari al Corporate Venture Fund e altri 110 per il programma di co-accelerazione, 50 milioni di dollari per l’ecosistema Web3, incentivi fiscali “patent box” e quotazioni ad hoc per le società avanzate, già da quest’anno. «Guardiamo con attenzione alle collaborazioni nei campi della digitalizzazione, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale - dice Carmelo Ficarra console generale a Hong Kong -, in piena sintonia con le priorità e la strategia di sviluppo indicati dalle Autorità locali. In un recente incontro con i vertici di Cyberport è stato ristabilito il contatto con un polo di ricerca di eccellenza, che offre sostegno finanziario e logistico alle start-up internazionali e che, insieme all’Hong Kong Science and Technology Park, rappresenta uno degli ecosistemi di riferimento in città e nell’area per accelerare lo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico». E continua: «Più in generale, nei prossimi mesi a Hong Kong e Macao si profilano molteplici opportunità. La scorsa settimana 57 imprese della gioielleria e delle pietre preziose e 20 ulteriori aziende del Padiglione Italia coordinate da Ice Agenzia hanno partecipato a un’importante fiera di settore, confermando il grande interesse per quest’area». «L’hub di Hong Kong - gli fa eco Gianluca Mirante, direttore Italia, Cipro, Grecia e Malta, uno dei 50 uffici HKTDC nel mondo - offre una piattaforma per il lancio commerciale di prodotti innovativi, oltre a preziosi servizi di “mentorship”. HKTDC InnoEX, dal prossimo 12-15 aprile, offrirà tutto questo, oltre alle opportunità legate al concetto di “smart city” e “smart living”».