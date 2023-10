Country Garden: in difficoltà il colosso immobiliare cinese, rischio default

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tonfo di Country Garden alla Borsa di Hong Kong: il colosso immobiliare cinese ha avvertito che potrebbe non riuscire a rimborsare il debito. Il titolo Country Garden ha chiuso la seduta in calo del 10,7% a 0,75 dollari di Hong Kong . Da inizio anno la quotazione ha perso quasi il 72%.

"Posizione di cassa sotto significativa pressione"



La società "prevede che non sara' in grado di onorare tutti i suoi impegni di pagamento offshore quando andranno a scadenza e all'interno del periodo di grazia, inclusi - ma non limitati a - quelli denominati in dollari', ha indicato Country Garden un una nota, sottolineando che la posizione cash del gruppo resta 'sotto significativa pressione'. Le vendite e i finanziamenti 'incontrano significative difficoltà' nelle attuali 'avverse condizioni di mercato' e le risorse disponibili continuano a diminuire, spiega la società. Un tempo considerata solida finanziariamente, Country Garden è stata a sua volta raggiunta dalla crisi del real estate in Cina che minaccia un numero crescente di gruppi del settore, sulla scia di quanto è avvenuto per Evergrande . Già a settembre Country Garden aveva rischiato il default, ma in extremis era riuscita a rimborsare 22,5 milioni di dollari di interessi su prestiti durante il periodo di grazia di 30 giorni. Il gruppo aveva in seguito negoziato con una parte dei creditori il riscadenziamento di alcune emissioni. Tuttavia, come ha indicato la stessa società, lunedì 'non ha effettuato il pagamento dovuto' relativo a 470 milioni di dollari di Hong Kong (56,7 milioni di euro circa) di debito. In teoria Country Garden adesso ha a disposizione il cosiddetto periodo di grazia per provvedere al pagamento, ma anche tale ipotesi appare a rischio, da quanto indica il comunicato.

Gruppo chiede pazienza ai creditori



La questione e' che 'un mancato pagamento potrebbe indurre i creditori del gruppo a chiedere un'accelerazione dei rimborsi del debito che è dovuto loro o avviare procedure giudiziarie', precisa il comunicato. La società 'chiede pazienza da parte dei creditori per darle il tempo di valutare le attuali difficoltà e lavorare con i suoi consiglieri per sviluppare la soluzione più pragmatica e ottimale per tutti i portatori di interesse'. Country Garden e' considerata il più grande promotore immobiliare della Cina e ha il quadruplo dei cantieri rispetto ad Evergrande. Un default, date le dimensioni del gruppo - avvertono gli operatori - avrebbe ricadute catastrofiche non solo per l'intero comparto del real estate, ma causerebbe uno shock per l'intera economia cinese, che è già alle prese con una fase di rallentamento, oltre ad avere ripercussioni sociali. Alla fine del 2022 Country Garden aveva un debito stimato a 1.430 miliardi di yuan, pari a circa 180 miliardi di euro. Alla fine di giugno disponeva di 147,9 miliardi di yuan di liquidità (18,6 miliardi di euro), destinati a portare a termine i cantieri di abitazioni già pagate dai proprietari. La difficile situazione finanziaria del gruppo ha indotto l'agenzia Moody's ad abbassare di ben tre livelli il rating di Country Garden alla fine di settembre, portandolo a 'Ca', ovvero in stato di insolvenza 'con qualche speranza di recupero'. Nel chiedere la pazienza dei debitori, Country Garden gioca anche la carta dei suoi impegni verso quanti hanno già pagato la casa ancora in costruzione.

"Tutti gli sforzi per consegna proprietà immobiliari"



Nel comunicato sottolinea che 'continuerà a fare tutti gli sforzi possibili per assicurare la consegna delle proprietà immobiliari, il che è la principale responsabilità aziendale del gruppo e il pilastro per salvaguardare il mercato immobiliare'. Nel 2022 - ricorda la nota - il gruppo ha consegnato quasi 700mila unita' abitative 'ed era al primo posto nel settore in termine di volume delle consegne" e nei primi nove mesi del 2023, il gruppo ha consegnato altre 420mila unita' abitative. Sottolineature che hanno quasi il sapore di un monito, nel senso che Country Garden è 'too big to fail'.