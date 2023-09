A Hong Kong L’Occitane sospesa, tornano voci di Opa dal socio di maggioranza

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuova sospensione per L’Occitane alla Borsa di Hong Kong, mentre circolano nuovamente le voci secondo cui l’azionista di maggioranza, il miliardario svizzero Reinold Geiger, si appresterebbe a lanciare un’offerta sulle minorities. Il titolo del marchio francese di cosmetici giovedì della scorsa settimana ha chiuso a 27,80 dollari di Hong Kong, prima che il mercato chiudesse venerdì a causa di un tifone. La sua capitalizzazione di Borsa è attualmente pari a 41,05 miliardi di dollari di HK (4,84 miliardi di euro circa). La quotazione è rimasto stabile nel primo semestre prima di risalire intorno al 40% dalla fine di luglio, sulla scia dei rumour. Le negoziazioni su L'Occitane sono già state sospese il 9 agosto. Bloomberg ha riferito a luglio che Geiger sta esplorando le opzioni per riacquistare i titoli che non possiede ancora, utilizzando una holding che già controlla più del 70% delle azioni.

Secondo fonti di mercato, tra le ipotesi vi sarebbe anche quella di quotare la società in Europa. L’11 agosto L’Occitane, che ha sede a Lussemburgo e Ginevra, ha dichiarato di avere “notato i recenti inusuali movimenti dei prezzi e dei volumi di contrattazione sul titolo, sulla base delle voci di stampa” e aveva precisato in quell’occasione di essere stata informata che l’azionista di controllo stava valutando “una possibile transazione”, inclusa un’offerta, ma che a quella data nessuna decisione era stata ancora presa e nessuna proposta era arrivata al Cda. Il comunicato sottolineava che l’azionista di controllo aveva “confermato al Board” che il prezzo circolato allora sul mercato di un’offerta a 35 dollari per azione “era falso e senza fondamento” e che un’eventuale offerta sarebbe stata fatta a un prezzo “non inferiore a 26 dollari”, avendo come riferimento la quotazione di 20,95 dollari del 25 luglio, prima che iniziassero a circolare le voci.

L’Occitane, fondata nel 1976, ha raccolto più di 700 milioni di dollari (648 milioni di euro) quando si è quotata in borsa a Hong Kong nel 2010, sulla spinta dell’ottimismo innescato dalla forte espansione del mercato cinese. Il portafoglio del gruppo comprende 8 marchi, tra cui L'Occitane en Provence, Melvita, la linea coreana di prodotti per la cura della pelle Erborian ed Elemis, un marchio britannico di prodotti per la cura della pelle. Nell’esercizio 2023 il gruppo ha realizzato un fatturato di 2,13 miliardi di euro, con un utile operativo di 239 milioni, segnando una crescita del 13,4% a valute costanti. Ha una presenza in 90 Paesi, con 3.000 punti vendita al dettaglio e oltre 1.300 negozi di proprietà e un totale di oltre 8.500 dipendenti.