A Hong Kong riprende la protesta contro la legge sulla sicurezza, gli Usa preparano sanzioni

Manifestanti fermati a Hong Kong

Centinaia di arresti e scontri. Le manifestazioni esplose per la decisione di Pechino di imporre un provvedimento in violazione dell’autonomia

Nuove proteste e quasi duecento arresti sono avvenuti nel distretto finanziario di Hong Kong, blindato dalla polizia, dove gli agenti hanno sparato proiettili di spray urticante per impedire ai manifestanti dei movimenti per la democrazia di raggiungere l’assemblea legislativa dove è attesa la seconda lettura della legge che punisce con la reclusione fino a tre anni il vilipendio all’inno nazionale cinese. Gli Stati Uniti prendono in esame possibili sanzioni nei confronti di Pechino.

Il vero obiettivo è la legge cinese sulla sicurezza nazionale

Ma il provvedimento sull’inno nazionale è secondario rispetto al vero oggetto della protesta esplosa nel week-end del 24 maggio, ossia la nuova legge sulla sicurezza nazionale che la Cina ha deciso di imporre alla città, in violazione, sostengono le associazioni dei diritti civili e degli avvocati, del principio di autonomia legislativa garantito dagli accordi dopo il passaggio di Hong Kong nel 1997. Una bozza del provvedimento dovrebbe essere approvata giovedì dal Congresso del Popolo di Pechino per poi essere messa a punto nei dettagli entro giugno o al più tardi agosto. Le autorità di Hong Kong dovrebbero a quel punto recepirla nell’ordinamento giuridico della ex colonia britannica. La legge prevede un giro di vite per le libertà proibendo e sanzionando comportamenti molto diversi e genericamente indicati, quali: separatismo, sovversione, terrorismo, interferenza straniera e qualunque comportamento che minacci gravemente la sicurezza nazionale. Inoltre prevede una presenza fissa e formale nella città dei servizi segreti cinesi che hanno finora operato sotto copertura.

Gli accordi del 1997 sull’ex colonia

Quando la ex colonia britannica venne restituita alla Cina, nel 1997, nell’accordo sul passaggio Pechino ha promesso che Hong Kong avrebbe avuto autonomia legislativa e amministrativa per cinquant’anni, quindi fino al 2047, sotto lo slogan “un Paese, due sistemi”. L’intervento legislativo cinese avviene in un momento in cui l’emergenza coronavirus tiene le grandi potenze impegnate nella lotta alla pandemia iniziata in un mercato cinese dell’Hubei lo scorso autunno, facendo sprofondare tutti i Paesi in una crisi economica senza precedenti, peggiore di quella del 2008-2009, e paragonabile per molti versi alla Grande Depressione.

La nuova guerra fredda tra Cina e Usa

L’amministrazione americana ha minacciato di varare sanzioni se la Cina non rispetterà l’autonomia di Hong Kong che potrebbe perdere attrattività come hub finanziario. Martedì Donald Trump ha detto di «voler fare qualcosa» contro la stretta annunciata da Pechino. «Penso lo troverete molto interessante ma non ne parlerò oggi. È qualcosa di cui sentirete prima della fine della settimana, molto potente penso». Secondo anticipazioni di stampa, il Dipartimento del Tesoro americano potrebbe imporre controlli sulle transazioni e congelare alcuni asset di esponenti del regime cinese o alcune attività economiche. Altre misure possibili includono restrizioni alla concessione di visti ad esponenti del partito comunista cinese. Ma nessuna decisione è stata ancora presa.



La «certificazione di autonomia»

In base a una legge votata lo scorso anno negli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato ha il compito di certifcare il rispetto dell’autonomia di Hong Kong da parte della Cina. In caso di giudizio negativo, l’amministrazione potrebbe riconsiderare lo status commerciale della ex colonia britannica. La decisione arriverà nel giro di una settimana e stando a fonti del Dipartimento citate dall’agenzia Bloomberg, vista la situazione attuale è difficile che il giudizio possa essere positivo.