A Inter Parfums Italia il business delle fragranze Roberto Cavalli

Distribuite in tutto il mondo, con una concentrazione in Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, le fragranze Roberto Cavalli hanno debuttato nel 2002 con i marchi Roberto Cavalli e Just Cavalli a cui nel 2014 si è aggiunta la Roberto Cavalli Gold Collection, una collezione di fragranze ultra-premium.



Da questo mese sono entrate nell’orbita di Inter Parfums - azienda fondata nel 1982 da 1,25 miliardi di dollari di ricavi previsti per il 2023 che sviluppa, produce e distribuisce profumi e cosmetici in licenza per brand come Abercrombie & Fitch, Ferragamo, Moncler, Montblanc - che ha siglato una licenza esclusiva mondiale che sarà gestita dalla filiale italiana dell’azienda con sede a Firenze in linea con la strategia della società di sviluppare un hub italiano.

«Siamo entusiasti della nostra partnership con Cavalli, con il suo direttore creativo, Fausto Puglisi, e del potenziale che vedremo sicuramente crescere - commenta Jean Madar, presidente e amministratore delegato di Inter Parfums -. Modernizzeremo ed eleveremo il portfolio delle fragranze, creeremo una potente presenza globale del marchio insieme a una solida strategia omnichannel, rafforzeremo la visibilità e miglioreremo lo spazio espositivo sugli scaffali. I nostri piani attuali prevedono l'espansione del brand per il 2024 e il lancio di un nuovo profumo femminile nel 2025. È naturale che il marchio Cavalli abbia sede in Italia utilizzando le nostre risorse, il personale e le infrastrutture di Firenze, il che rappresenterà un vantaggio competitivo a lungo termine».

Sergio Azzolari, amministratore delegato di Roberto Cavalli, aggiunge: «Attendiamo con impazienza di vedere i risultati provenienti dalla nostra partnership con Inter Parfums in quanto leader nel settore delle fragranze. Le fragranze e la bellezza sono un pilastro importante per il brand non possiamo pensare a un partner migliore. Inter Parfums ha una significativa esperienza nel supportare i marchi nelle loro traiettorie ascendenti, unendo l’eccellenza e le skills globali con una forte comprensione del business del lusso italiano».