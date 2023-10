A Isabella Rossellini il premio alla carriera della Festa del cinema di Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Festa del Cinema di Roma, a Isabella Rossellini il premio alla carriera

Modella, attrice, regista, contadina nella sua fattoria, etologa. Il premio alla carriera della Festa del cinema di Roma è andato a Isabella Rossellini, 71 anni, figlia di due genitori che sono stati vere e proprie colonne della storia del cinema, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. «Mi sento fortunata, faccio quasi sempre tutto quello che mi piace. Ho lavorato come modella e attrice, poi invecchiando le richieste sono diminuite. Allora mi sono iscritta all’università per studiare etologia e le scienze ambientali. Ho preso un Master e intanto ho cominciato a fare dei corti incoraggiata da Robert Redford che ha avuto l’idea di una serie di film che rompessero i tempi che impone l’industria della televisione, del cinema».

Il premio consegnato da Arbore e Alice Rohrwacher

Isabella Rossellini ha ricevuto il Premio alla carriera dalle mani di Renzo Arbore e Alice Rohrwacher. E la Festa del Cinema di Roma la celebra anche proiettando una selezione di documentari (A season with Isabella Rossellini), corti (Green Porno) e lungometraggi che la vedono protagonista. Una vita trascorsa tra copertine, set, università e di recente campi da coltivare: «Sono diventata contadina per ignoranza e ottimismo. Davanti a casa mia c’erano quindici ettari di terreno che un costruttore voleva comprare per costruirci quindici case. Con la comunità circostante, allora, li abbiamo rilevati per poter passeggiare nei boschi. Col massimo dell’ignoranza e dell’entusiasmo, ho allestito una fattoria organica. All’inizio è stato difficile, ci sono stati tanti problemi, ma è stata un’esperienza concreta e interessantissima». Ha anche una grande pssione per il mondo degli animali: «Mi sono sempre piaciuti. Sin da piccola volevo essere etologa, ma sono cresciuta a Roma, e all’epoca si studiavano in laboratorio, all’università non c’erano zoologia, etologia. Ho esitato a lungo prima di iniziare a studiare, come ho esitato a diventare regista. Se potessi tornare indietro farei tutto prima».

Due film dei celebri genitori per omaggiarla

Si è detta “onorata” della scelta del presidente Gian Luca Farinelli di attribuirle il premio «e anche commossa: ci conosciamo da qualche anno, ha restaurato con la Cineteca tanti film di mio padre e siamo diventati amici. I miei genitori li porto con me anche oggi: ho scelto Stromboli per papà, un film che a guardarlo oggi è quasi uno choc per come era l’Italia misera di allora, e per mamma Sinfonia d’autunno, il suo ultimo film scelto come esempio di come essere attore perché dietro un suo primo piano c’è l’aneddoto di una furiosa litigata che ebbe con Ingmar Bergman e un moto di rabbia per essere come donna messa a tacere».

A casa papà montava i film in camera da letto

Avere quei due genitori non è mai stato un bagaglio pesante per la sua vita e la sua carriera. «Mai, per me e per il mondo sono due miti che hanno cambiato la storia del cinema, ma bisogna sapere che erano anche due persone meravigliose e straordinarie e credo che certe cose che ho fatto nella vita siano dovute a loro, a come erano un papà all’avanguardia e una mamma coraggiosa e controcorrente». In casa, racconta, «siamo sempre cresciuti con il cinema: papà montava i film in camera da letto e si arrabbiava se facevamo rumore. Io, poi, andavo spesso a visitare mamma sui set. Non mi ricordo il primo film che ho visto. La carica dei 101 di Reitherman, però, mi ha fulminata, lo vidi due volte di seguito. Una cosa che mi è successa poi solo con Chaplin e Almodóvar».

Isabella Rossellini sul red carpet della Festa del cinema di Roma (Ansa/Ettore Ferrari)

Ha realizzato 50 corti

Ha fatto 50 corti che hanno avuto successo in America, ma per ora non ha mai affrontato un lungometraggio. «È una questione di soldi, mio padre, i miei mariti - Martin Scorsese, David Lynch ndr - i miei amanti tutti artisti a inseguire finanziamenti, grazie anche no». L’Italia da un paio di anni “la visito più spesso, ho tanti amici, come Renzo Arbore, ma ho vissuto tutta la mia vita in America e sono stata accolta, era già troppo tardi quando hanno capito che ero italiana, ero già una di loro».