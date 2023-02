A Ivrea per la battaglia delle arance

Dopo due anni di stop per la pandemia da Covid-19, la nobile città piemontese riabbraccia uno degli appuntamenti più caratteristici del Carnevale, la Battaglia delle arance, fulcro di tutte le celebrazioni di una festa di cui il primo verbale risale al 1808. Il personaggio eletto a simbolo dell'edizione di quest’anno è la Vezzosa Mugnaia, l'eroina che nella leggenda medievale liberò Ivrea dalla tirannia del Marchese di Monferrato. Gli eventi sono in programma dal 16 al 21 febbraio e si parte il Giovedì Grasso con il Corteo Storico e la fiaccolata goliardica con sfilata delle nove squadre degli aranceri a piedi in Lungo Dora. La prima Battaglia delle arance, con i tiratori sulle Pariglie e sui Tiri a quattro, è in calendario domenica e si svilupperà in due percorsi: quello interno (piazza Ottinetti e piazza di Città) e quello esterno (Borghetto, piazza del Rondolino passando da Lungo Dora e piazza Freguglia). Il gran finale è martedi sera con gli Abbruciamenti degli Scarli, il funerale del Carnevale.



