Guerra in Ucraina, a Kiev spunta Kadyrov, «arrendetevi o vi finiremo»

Del coinvolgimento dei ceceni nella campagna di Ucraina si parla fin dall’inizio dell’invasione. Ai primi di marzo Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa, annunciava in un discorso televisivo che «l’unità che è venuta per uccidere il nostro presidente è stata eliminata», riferendosi all’annientamento di un commando d’elite inviato da Kadyrov su commissione di Putin.

Peraltro i tentativi di dare una svolta alla guerra assassinando Zelensky sarebbero stati almeno tre. E oltre ai ceceni, avrebbero ricevuto l’incarico anche i paramilitari russi del gruppo Wagner, mercenari feroci specializzati in missioni sporche in Africa che Mosca avrebbe appositamente richiamato.

D’altra parte Kadyrov era già entrato in scena sempre via Telegram. E forte della pioggia di soldi che gli arriva dal Cremlino aveva offerto una taglia di 500.000 dollari «per la testa di ciascuno degli ufficiali» del battaglione Azov, formazione di estrema destra composta in gran parte da volontari e poi integrata nella Guardia nazionale ucraina. Nel video che accompagnava il messaggio affermava che le forze speciali cecene stavano combattendo in Ucraina e avevano conquistato una non meglio identificata «grande base militare» del Paese. Il Cremlino in tutto questo non si sbilancia e per bocca del portavoce Dmitry Peskov fa sapere di non avere informazioni sulla presenza in Ucraina di Kadyrov. Improbabile.