A Las Vegas nozze tra auto e hi-tech ma all’insegna della concretezza Lo show della tecnologia propone soluzioni realizzabili sul futuro della mobilità e dei veicoli. Stop alle idee visionarie: in vetrina le concept car con abitacoli e interfacce a misura d’uomo di Mario Cianflone

CES 2020, le novità a quattro ruote e la tecnologia che cambierà l’auto

3' di lettura

Più concretezza, meno esagerazioni ed iperboli hi-tech create solo per fare clickbaiting sui siti web. Quest’anno in vetrina al Ces di Las Vegas, il salone della tecnologia che da anni è sempre più una rassegna automobilistica, non c’erano improbabili connessioni neurali tra guidatore e anche la tanto narrata guida autonoma, quella che secondo la tabella Sae, Society of Automotive Engineers, si pone al quinto e massimo livello, non è più il tema chiave.

Del resto il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno dell’autonomous driving di massa, secondo lo storytelling propagandato negli anni scorsi da case automobilistiche, produttori di chip e software e fornitori di servizi come Uber.

Non è stato così. Anzi si assiste anche in occasione come, appunto, del Ces a uno a sorta di rallentamento delle aspettative con le case automobilistiche che puntano sul 5G come soluzione online per migliore quel livello due già ora presente in molte vetture ma che è sicuramente da perfezionare. E le reti mobili veloci vengono in aiuto. In vetrina al Ces neppure macchine volati, ad eccezione fatta per Uber che con Hyundai insiste su questo tema da sogno.

Per il resto il Ces dal lato automotive ha offerto visioni realistiche. Bmw ad esempio ha fatto intravedere il suo futuro, anticipando uno scenario dove la guida autonoma di livello 5 sarà realtà (ma con tempi più dilatati rispetto alle ipotesi di qualche anno fa), ovvero senza più l’ausilio dell’uomo per gestire la vettura, Bmw con la concept «i Interaction Ease» presenta gli interni delle future bavaresi dotati di maxi schermi e senza volante.

Guida autonoma a parte, «i Interaction Ease» è interessante perché lascia intravedere l’impostazione dell’interfaccia utente delle vetture del prossimo futuro. Infatti, non basta più mettere in plancia un tablet con schermo touch. Le auto hanno bisogno di interfacce specifiche, non la mera trasposizione delle modalità di interazione uomo macchina che troviamo in uno smartphone. Ed ecco che arrivano comandi gestuali e tessuti che sensibili al tocco abilitano funzioni che vanno dal controllo del volume alla gestione del climatizzatore o dell’infotainment. Da Bmw anche una visione sul futuro prossimo del comfort a bordo con sedili reclinabili fino tipo chaise longue. Li abbiamo visti in forma di prototipo a bordo di un suv X7 battezzato per l’occasione ZeroG Lounger: come dire che si viaggia senza la forza di gravità, sospesi come astronauti.