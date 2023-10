A Lecce nella città dorata tra luoghi iconici e nuovi indirizzi

Non si può mai dire mai più al mare in Salento. Soprattutto in questo anno in cui il caldo non pare proprio convincersi a fare le valigie. Ma il tempo di ri-scoprire le meraviglie di una Lecce in continua evoluzione estetica, culturale, architettonica e gastronomica è comunque arrivato. Senza ignorare del tutto le sue Marine, le masserie, i borghi bianchi e le chiese contadine, è la città a fiorire d’autunno.

2/4 Menu