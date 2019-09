A lezione di fagottelli con Heinz Beck. Riparte a ottobre il master con lo chef stellato Aperte le iscrizioni per la quarta edizione del corso di alta cucina, in collaborazione con Assoapi Formazione, che prevede 300 ore di lezione e un stage di 6 mesi a in uno dei ristoranti nel mondo dello chef tedesco innamorato dell’Italia di Food24

Impastare, tirare la sfoglia, preparare il ripieno e la salsa e poi impiattare e servire. Non si impara solo a cucinare i fagottelli, uno dei piatti simbolo serviti nel suo ristorante “La Pergola”, durante il master di Heinz Beck ma, soprattutto il valore delle materie prime e l’importanza del controllo di gestione per chi vuole avviare o ha già un’attività nella ristorazione. Perchè per lo chef tedesco, tre stelle Michelin conquistate la prima volta nel 2005, saper cucinare vuol dire avere competenze chimiche e nutrizionali, organizzare le fasi di preparazione dei cibi, coordinare il personale e la pulizia della cucina e della strumentazione di lavoro ovvero, in poche parole, possedere una robusta formazione.

Riservato proprio ai professionisti che vogliono potenziare le proprie abilità in cucina, pratiche e teoriche, e anche ai neodiplomati della scuola alberghiera, il corso di Alta Cucina by Heinz Beck, organizzato da Assoapi Formazione, riparte a ottobre per il quarto anno per un massimo di 20 partecipanti.

Il corso gli sbocchi professionali

Il corso, che si svolge a Roma, e prevede 13 moduli didattici per un totale di 300 ore di aula e laboratorio, rappresenta anche un'occasione concreta di inserimento nel mondo del lavoro. Alla fine del percorso teorico tutte le competenze acquisite vengono verificate sul campo grazie allo stage di 6 mesi in uno dei ristoranti nel mondo dello chef Heinz Beck.

Oltre alle lezioni teorico/pratiche, si alternano lezioni e visite ai fornitori e prove intercorso. Gli allievi del master, potranno osservare dal vivo gli allevamenti di bestiame da cui provengono le pregiate carni de “La Pergola”, partecipare a eventi come il Taste of Roma, imparare il lavoro di squadra grazie al team building, imparare a gestire un'attività ristorativa, con lezioni di economia e gestione d'impresa .

Le offerte di lavoro non mancano, assicura Assoapi: «Molti degli allievi delle edizioni precedenti, al termine del percorso sono stati integrati nello staff Beck nella brigata de “La Pergola” o nel ristorante St. George Restaurant by Heinz Beck di Taormina, altri, invece, hanno avviato un'attività imprenditoriale di successo sia in Italia che all’estero. Conclusa la III Edizione, alcuni allievi sono stati collocati presso il ristorante Gusto in Algarve (Portogallo), altri presso il ristorante Social by Heinz Beck di Dubai, altri ancora, presso Attimi by Heinz Beck, a CityLife a Milano».