A Linate gli imbarchi hi tech: via al riconoscimento facciale Sperimentazione fino al 31 dicembre 2020 e solo sui voli Alitalia Milano-Roma. Platea potenziale di 10mila clienti. Sistema compatibile con tutte le linee aeree di Marco Morino

3' di lettura

Azzerate le attese ai controlli di sicurezza e agli imbarchi. Il sogno di tutti i viaggiatori che devono prendere un volo. Ora il sogno inizia a diventare realtà. All’aeroporto di Milano Linate sbarca il face boarding di Sea (società di gestione aeroportuale), il progetto sperimentale che consente ai passeggeri in partenza di effettuare i controlli di sicurezza e l’imbarco attraverso un innovativo sistema di riconoscimento facciale.

Non servono più carta d’identità e d’imbarco

Con questa nuova tecnologia, sicura, semplice e veloce - spiega la Sea - non è più necessario esibire il documento d’identità e la carta di imbarco durante le procedure di controllo e di imbarco. Grazie a un apparato multimediale che rileva le caratteristiche biometriche del volto e acquisisce elettronicamente le informazioni contenute nel passaporto e carte di imbarco, al passeggero basterà mostrare il proprio viso e arrivare all’imbarco senza file. Tempo stimato: 10 minuti, secondo la Sea.

Il progetto face boarding è in fase sperimentale fino al 31 dicembre 2020 ed esclusivamente sui voli Alitalia della tratta Milano Linate-Roma Fiumicino (vale solo per i passeggeri che s’imbarcano a Linate e non per quelli che partono da Fiumicino). Possono accedere i passeggeri che hanno già i requisiti per accedere al fast track. Ai viaggiatori sarà offerta la possibilità di aderire al controllo biometrico su base volontaria: essi avranno sempre la possibilità di effettuare i controlli in modo tradizionale.

A chi è rivolto

Alitalia è partner esclusivo di Sea e primo vettore presente sullo scalo di Linate a partecipare alla sperimentazione di questo innovativo progetto che coinvolge i clienti ad alto valore sulla direttrice Linate-Fiumicino. Il riconoscimento biometrico, spiega la compagnia aerea, permetterà di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri Alitalia accorciando i tempi per i controlli di sicurezza e di imbarco. Attraverso il sistema di riconoscimento facciale, infatti, non è più necessario esibire il passaporto e la carta di imbarco al passaggio del fast track o all’imbarco. Da ieri è possibile procedere in modo più spedito semplicemente mostrando il proprio viso.