A livello internazionale la rivoluzione della fiscalità sui servizi digitali è iniziata

Il Pillar 2, per arginare arbitraggi, prevede l’applicazione di una minimum tax effettiva del 15% per aziende con più di 750 milioni di fatturato. Si tratta delle Global anti-base erosion rules (Globe) con due meccanismi interconnessi, (i) una Income inclusion rule (Iir), che impone una top-up tax sulla casa madre in relazione a profitti scarsamente tassati e, (ii) a supporto della Iir, se la top-up tax non trova applicazione, una Undertaxed payment rule (Utpr), che limita deduzioni e prevede aggiustamenti. Inoltre, viene previsto uno strumento pattizio Subject to tax rule (Sttr) di tassazione alla fonte su flussi tassati con aliquota inferiore al 9 per cento.

L’Ocse il 20 dicembre scorso ha diramato delle linee guida sul Pillar 2, che constano di 10 capitoli, seguite il 22 dicembre da una proposta di direttiva che la Commissione vuole finalizzare a metà 2022 con normative di recepimento degli Stati membri da adottare ad inizio 2023, al fine che questi si adeguino in modo coordinato e solerte ai nuovi principi. La proposta di direttiva chiarisce che le regole Cfc (Controlled foreign companies), che consentono di tassare in un Paese redditi allocati in giurisdizioni a bassa fiscalità, si applicano in via prioritaria rispetto al Pillar 2. La tematica dell’interazione tra Cfc e Globe ricalca quella della compatibilità di queste ultime con il Gilti statunitense (il Global intangible low-taxed income volto a intercettare il reddito da asset immateriali scarsamente tassato e diverso sia come rate – 10,5% contro il 15% – che come base di calcolo). L’adesione degli Stati Uniti a questo progetto è la ragione prima del suo successo e quindi occorrerà monitorare questi equilibri.

La strada è tracciata, percorrerla è complesso e sarà bene che il nostro Paese sia coinvolto quanto più possibile, del resto negli ultimi tempi sembra più facile il successo internazionale che quello di casa nostra.

Dla Piper Italy