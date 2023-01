A Livigno per il sunset emotion

A Livigno, il tramonto è il momento in cui le piste si svuotano e gli impianti di risalita si fermano: per qualche minuto, è possibile godersi la meravigliosa vista dei colori che cambiano e tingono le vette mentre si è circondati dalla pace silenziosa. Per questo Sitas propone la Sunset Emotion, fissata ogni giorno alle ore 18, che consiste in un imperdibile giro su un gatto delle nevi adibito al trasporto di gruppi, per vivere per un'ora l'esperienza unica di trasformarsi in un vero gattista e, nel frattempo, godersi il panorama.

E per i curiosi della storia tra le piste del Mottolino Snowpark c'è una vera e propria chicca nascosta nella neve da scoprire e fotografare: si tratta del caccia bombardiere G91, chiamato dagli avieri “Gina”, un aereo militare usato anche per le acrobazie della pattuglia nazionale delle Frecce Tricolori fino al 1982 e rimasto operativo fino a dieci anni più tardi. Il G91 è stato poi portato sulle piste di Livigno con un gatto delle nevi, offrendo così un'ulteriore attrattiva non solo a tutti gli appassionati di sport invernali che possono avvistarlo tra una discesa e l'altra, ma anche ai visitatori più curiosi che vogliono vivere un'esperienze inusuale e andare alla scoperta di un pezzo di storia.

Per maggiori informazioni: https://www.sitas.ski/attivita/sunset-emotion/



