A Livigno per sciare e fare snowboard (gratis) sulle piste delle Olimpiadi

La località di punta della Valtellina, con il suo profilo unico che coniuga l’essere rinomata stazione sciistica e al contempo località glamour per lo shopping a buon mercato, ha già battezzato la stagione invernale a fine ottobre con l’inaugurazione dell’anello di fondo realizzato con la tecnica dello snowfarming. Il 2 dicembre è invece la data ufficiale di apertura degli impianti e la neve caduta a inizio novembre dovrebbe assicurare l’accesso a tutti i 115 km di tracciati (alcuni di questi ospiteranno le gare di snowboard e freeride delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026) disegnati fra l’area del Mottolino e quella del Carosello 3000. Due i periodi in calendario (dal 2 al 22 dicembre e dal 13 aprile al 1 maggio) che prevedono la promozione Skipass Free, che prevede soggiorni in hotel o appartamenti convenzionati per almeno 4 o 7 notti (fino ad un massimo di 14 notti). Per i ragazzi nati fra il 1999 e il 2007 la novità si chiama invece YOUTH, promo grazie alla quale acquistare il giornaliero aun prezzo agevolato. Tolti sci, tavole o ciaspole, due gli appuntamenti da non perdere nel Piccolo Tibet: una tappa ad Aquagranda (che a dicembre

si amplierà con una “event sauna” con 80 posti a sedere per eventi di benessere) e il Villaggio di Natale aperto tutti i giorni nel centro del Paese.



