A Londra affondano gli anfibi Dr Martens dopo il taglio dell'outlook 2024

Dr Martens affonda alla Borsa di Londra dopo avere annunciato dati semestrali in calo, avere avvertito che l'esercizio 2024 nel suo insieme sarà in flessione e aver ritirato la guidance per il 2025. Da inizio anno la quotazione ha perso il 56% circa. Dr Martens ha chiuso il primo semestre dell'esercizio 2024 (al 30 settembre scorso) registrando una flessione dell’utile pre-imposte del 55% a 25,8 milioni di sterline da 57,9 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente. Il calo riflette l'andamento dell’Ebitda, diminuito del 13% a 77,6 milioni e "l’impatto di maggiori deprezzamenti e ammortamenti quale risultato del investimenti in IT e in nuovo negozi”. Il fatturato è arretrato del 5% (-3% a valute costanti), scendendo a 395,8 milioni da 418,8 milioni. La società ha spiegato che le vendite hanno risentito soprattutto della “debolezza del wholesale negli Usa”. La società ha mantenuto invariato a 1,56 pence per azione l’acconto di dividendo.

Sul fronte della guidance, il gruppo rileva che “l’andamento commerciale registrato finora dal secondo semestre è stato contrastato". L’avvio della stagione autunno-inverno ha risentito del clima più caldo nelle tre regioni di attività del gruppo. Sia nell’area Emea che nell’Asia Pacifico nelle ultime settimane "si è verificato un miglioramento e l’andamento per il resto dell’esercizio dovrebbe essere complessivamente in linea con le precedenti attese". Negli Usa, il contesto del consumo “è diventato più difficile negli ultimi mesi. Anche se sono emersi alcuni segnali incoraggianti, incluso il fine settimana del Black Friday, prevediamo che ci vorrà più tempo per vedere un miglioramento significativo della performance negli Usa rispetto alle aspettative iniziali”.

In questo contesto, il gruppo prevede che i ricavi annuali diminuiranno di una percentuale nella parte alta di una cifra su basi valutarie costanti e l’Ebitda dovrebbe essere “moderatamente al di sotto della gamma di attese del consensus”, che è tra 223,7-240 milioni, mentre l’utile pre-imposte (atteso dagli analisti nella gamma di 128,7-148 milioni) risentirà anche di maggiori costi finanziari per 5 milioni di sterline. Inoltre, “data l’incertezza macro-economica", il gruppo ritira la precedente guidance di una crescita nella parte alta di una cifra dei ricavi nell’esercizio 2025.

Restano invariate le attese per il medio termine. "Abbiamo ottenuto risultati aziendali contrastanti durante la prima metà dell'anno. Abbiamo fatto buoni progressi nel realizzare le nostre priorità strategiche, continuando a investire nell'azienda e nelle nostre persone per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine. Durante il periodo, ci siamo concentrati sul controllo dei fattori controllabili: abbiamo realizzato risparmi significativi nella catena di fornitura, trasformato con successo la nostra rete di distribuzione in Nord America, aperto 25 nuovi negozi e lanciato un servizio di riparazione Dr Martens nel Regno Unito”, ha commentato il ceo Kenny Wilson, aggiungendo tuttavia, a sua volta, che “probabilmente dato il difficile contesto ci vorrà più tempo per vedere un miglioramento nei risultati negli Usa”.