A Londra balza Just Eat dopo la vittoria legale negli Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il titolo di Just Eat Takeaway vola alla Borsa di Londra, dopo che il tribunale di New York ha stabilito che la divisione americana Grubhub e gli altri competitor, come DoorDash e Uber Eats, possono fare causa all'amministrazione cittadina su una recente legge che fissa un tetto per le commissioni che possono essere richieste ai ristoranti per le consegne di cibo. Il titolo sale sui massimi di giornata e nettamente meglio del FT-SE 100. Questo fa da traino anche alle altre società del comparto, come Delivery Hero, che sale a Francoforte.

Il giudice distrettuale di Manhattan ha dato ragione alle società di delivery, secondo le quali la legge introdotta a New York violerebbe la Costituzione degli Stati Uniti e quella dello Stato di New York, privandoli del diritto di contrattare con i ristoranti e costringendoli a operare in perdita. Inoltre, secondo l'accusa, è «plausibile» che lo scopo «non tanto velato» della città nel limitare le commissioni al 15% per gli ordini di cibo e al 5% per la pubblicità e altri servizi possa essere «una forma di protezionismo economico a tutela dei negozi tradizionali e l'antagonismo verso le piattaforme di delivery», che possono anche avere sede fuori dallo stato. La città aveva invece sostenuto che lo scopo principale della legge fosse prevenire la «devastazione sociale ed economica» innescata da eventuali tagli di posti di lavoro da parte dei ristoratori a causa delle commissioni eccessive. La risposta dell'amministrazione non si è fatta attendere e un portavoce legale ha fatto sapere che «la città di New York è pronta a fare valere la propria posizione in tribunale».

