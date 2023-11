A Londra brilla Sainsbury dopo aver alzato la guidance per il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Sainsbury brilla alla Borsa di Londra, dopo avere alzato la guidance per l'esercizio 2024 sulla spinta della crescita delle vendite nel settore alimentare nella prima metà dell'anno. Il titolo della seconda catena di supermercati del Regno Unito attorno mette a segno un rialzo che arriva fino al 4,7% a 274,10 pence, tra i maggiori dell’indice Ftse 100. Sainsbury ha chiuso le 28 settimane al 16 settembre scorso con ricavi per 16,98 miliardi di sterline, in crescita del 3,5%. Le vendite di generi alimentari sono aumentate del 10%, con «una crescita in entrambi i trimestri che ha portato a guadagni di quote di mercato record e con una performance significativamente migliore del mercato».

Le vendite di merci generali sono salite dell’1,1%, mentre quelle di abbigliamento sono diminuite dell’8,4%. A parità di condizioni, escluse le vendite di carburante, le vendite del gruppo sono aumentate del 6,6% nel secondo trimestre e dell’8,4% nel semestre. L’utile operativo semestrale del retail ammonta a 485 milioni (+2%). L’utile pre imposte di 275 milioni è invece in calo del 27%, a causa di «movimenti non-cash e in considerazione degli introiti da contenziosi legali» di cui aveva beneficiato la prima metà dello scorso anno. L’utile sottostante al lordo delle imposte è invariato a 340 milioni di sterline, ha precisato la società.

Sulla scia dell’andamento della prima metà dell’esercizio, Sainsbury si aspetta ora un utile ante imposte sottostante compreso tra 670 e 700 milioni di sterline, nel limite superiore del range precedentemente indicato tra 640 e 700 milioni. Gli analisti si aspettano una cifra di 684 milioni. Sainsbury's ha anche indicato di prevedere un flusso di cassa libero al dettaglio per l'esercizio che si concluderà a marzo di almeno 600 milioni, dai 500 milioni indicati in precedenza. Invariato a 3,9 pence l’acconto di dividendo. «I generi alimentari sono tornati al centro di Sainsbury. Non siamo mai stati più competitivi nei prezzi e il nostro focus sul valore, sull’innovazione e sui servizi sta dando ai clienti sempre maggiori ragioni di tornare da noi», ha commentato il ceo Simon Roberts.