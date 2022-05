A Londra brilla Vodafone, Etisalat entra col 10% e sarà socio di lungo termine

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vodafone inizia la settimana con il piede giusto e, con un rialzo arrivato anche oltre i tre punti, è il miglior titolo della Borsa di Londra grazie all'ingresso nel capitale da parte di Emirates Telecommunications con poco meno del 10%. L'andamento di Vodafone sostiene sui listini il settore delle tlc il cui sottoindice Stoxx600 è tra i pochi in controtendenza insieme a utility e energia. Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat) ha acquistato 2,76 milioni di azioni, pari al 9,8% del capitale, con un investimento di 4,4, miliardi di dollari e punta ad accordi di carattere commerciale con il gruppo inglese nella Ricerca&Sviluppo, nelle applicazioni tecnologiche e nelle commesse. Il gruppo di Abu Dhabi intende essere un socio di lungo termine ma non intende presentare una offerta per raggiungere il controllo di Vodafone e ha espresso il proprio supporto al management team e al piano di Vodafone dello scorso novembre.

Secondo gli analisti di Credit Suisse, la mossa di Etisalat può avere ricadute positive per Vodafone ma anche elementi meno favorevoli. Sul primo lato ci sono il segnale arrivato dall'arrivo di un grosso investitore disponibile (stando alle cifre annunciate) ad acquistare i titoli con circa il 10% di premio sulle quotazioni di mercato, l'ipotesi che in futuro Etisalat (che capitalizza oltre 70 miliardi di euro, quasi il doppio di Vodafone) possa anche pensare a una aggregazione tra i due gruppi e il possibile supporto alla strategia internazionale di Vodafone. Sul secondo lato, quello negativo, per Credit Suisse la presenza di un grande investitore stabile potrebbe frenare la pressione dei fondi attivisti e anche permettere al management di Vodafone di prendere decisioni strategiche che nel breve termine non saranno focalizzate sul miglioramento del free cash flow del gruppo inglese.

Nel prendere atto dell'investimento di Emirates Telecommunications, Vodafone ha pubblicato una nota in cui sottolinea la volontà di costruire un rapporto di lungo termine con Etisalat. «Continuiamo a fare progressi positivi con il nostro piano strategico di lungo termine e forniremo un aggiornamento nel nostro annuncio sui risultati 2022 il 17 maggio», si legge nella nota che è stata interpretata positivamente dal mercato.