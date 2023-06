A Londra calo a doppia cifra per Dr. Martens, deludono conti annuali e outlook

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I conti del 2023 e le prospettive per il 2024 fanno fare un ruzzolone a Dr Martens alla Borsa di Londra. Il titolo del produttore delle celebri scarpe e anfibi. Dr Martens ha chiuso l’esercizio al 31 marzo scorso con un fatturato in aumento del 10% a 1 miliardo di sterline, un Ebitda in calo del 7% a 245 milioni, con un margine in calo di 4,5 punti al 24,5% e con un utile pre-imposte in flessione del 29% a 128,9 milioni. A valute costanti, per altro, la crescita del fatturato si riduce al 4%, per quanto il gruppo abbia raggiunto per la prima volta la soglia di 1 miliardo. Dr Martens inoltre indica che il settore wholesale ha registrato una flessione delle vendite del 3% a valute costanti, a causa delle minori consegne in America, per problemi al centro di distribuzione di Los Angeles e per la decisione di porre termine alle vendite al distributore cinese in vista della scadenza del contratto.

L’Ebitda ha risentito, oltre che del rallentamento delle vendite, degli investimenti in nuovi negozi, nel marketing e nell’organico. L’utile, infine, è stato penalizzato dall’aumento delle svalutazioni e degli ammortamenti e da un onere di 10,7 milioni di sterline per il cambio del debito bancario in euro. Il cda ha proposto un dividendo finale di 4,28 pence, come lo scorso anno, che porta la cedola totale a 5,84 pence, in aumento del 6% e ha annunciato l’intenzione di lanciare un buy back di azioni proprie fino a 50 milioni di sterline. Per il 2024, il gruppo ha confermato la guidance di una crescita dei ricavi a una cifra compresa tra un livello mediano e alto. Nel primo semestre i ricavi sono attesi «in linea con lo scorso anno, con un margine Ebitda in calo del 5-6%». Il secondo semestre dovrebbe andare meglio grazie alla ripresa prevista in America e agli investimenti fatti, ma l’esercizio 2024 nel suo insieme dovrebbe registrare un calo del margine Ebitda di 1-2 punti percentuali rispetto al 2023.

Secondo gli analisti di Royal Bank of Canada Capital Markets, l'utile ante-imposte di Dr. Martens per l'esercizio 2023 è inferiore del 10% rispetto alle attese del mercato e le indicazioni per il 2024 implicano una riduzione degli utili a due cifre. Le previsioni sui ricavi e sui margini – indicano gli esperti della banca canadese - probabilmente porteranno a rivedere al ribasso il consensus sull'utile lordo per l'anno fiscale 2024 attorno a 150 milioni di sterline, il 15% in meno rispetto ai livelli attuali. «Le prospettive a breve termine sono meno interessanti», riassume Rbc in una nota di mercato, pur precisando di continuare ad avere fiducia nelle prospettive di crescita a lungo termine dell'azienda. Gli analisti mantengono la valutazione 'sector-perform' e l'obiettivo di prezzo di 180 pence sul titolo.