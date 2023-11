A Londra Marks and Spencer corre dopo conti e annuncio dividendo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il mercato premia le azioni Marks and Spencer (M&S), multinazionale britannica con sede a Londra che si occupa di vendita al dettaglio, dopo che il gruppo ha pubblicato i dati relativi a un forte aumento dei profitti e ha annunciato il pagamento di un dividendo per la prima volta in quattro anni. Alla Borsa di Londra il titolo è arrivato a guadagnare oltre dieci punti, mentre il FT-SE 100 è debole. M&S ha registrato un utile netto di 208 milioni di sterline (239 milioni di euro) per il periodo chiuso al 30 settembre, con un incremento del 25% annuo. Le vendite sono aumentate di oltre il 10% a 6,1 miliardi di sterline.

Sulla base di questi risultati, «stiamo ripristinando un modesto dividendo per gli azionisti, a partire da un acconto di 1 penny per azione» per la prima metà dell'anno, ha dichiarato la società in una nota. Questi annunci sono stati accolti con favore dagli investitori e il titolo, dopo aver aperto a 240 pence per azione, è arrivato a essere scambiato a un massimo di 249,2. Il gruppo, che negli ultimi anni ha attuato una serie di strategie di ammodernamento e piani di ristrutturazione, sta cercando di modernizzare e rinnovare la propria base di negozi, chiudendo alcuni siti «a bassa produttività», in particolare nei centri cittadini, e aprendone altri, concentrandosi sui prodotti alimentari.

Loading...

«La crescita delle vendite è stata sostenuta dai nostri investimenti nella rotazione dei negozi» e «il nostro programma di riduzione dei costi è in corso con oltre 100 milioni di sterline di risparmi realizzati nel semestre», ha dichiarato l'amministratore delegato Stuart Machin. «M&S continua a trasformarsi ad alta velocità, con il suo business alimentare che fa da trampolino di lancio per un segmento tessile e casalingo rivitalizzato», ha commentato Richard Hunter, analista di Interactive Investor. Meno produttiva al momento, secondo l’analista, la joint venture con Ocado, piattaforma britannica di consegna della spesa, che fatica ad affermarsi e sta avendo un impatto negativo sugli utili. Stuart Machin ha tuttavia sottolineato che «se serviamo bene i nostri clienti, serviamo bene anche i nostri azionisti» e che «abbiamo rafforzato ulteriormente il nostro bilancio e il nostro debito», consentendoci di pagare un dividendo semestrale «per la prima volta in quattro anni». Il Ceo però avverte: «Ci saranno sfide e venti contrari nell'anno a venire e i progressi non saranno lineari, ma siamo ambiziosi per la crescita futura».