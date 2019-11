A Londra nasce Ipca, la casa del private capital per gli italiani La Eos dei fratelli Mongillo lancia una AIFI inglese per riunire gli investitori expat di Simone Filippetti

2' di lettura

A Londra nasce una mini Aifi per gli investitori italiani all'estero. Si chiama Ipca ed è un’idea di Natalino e Valeria Mongillo, fratello e sorella, manager di EOS, fondo di investimento da 300 milioni con sede a Londra ma attivo in Italia. Tecnicamente, Ipca è un'associazione no-profit che vuole unire nel mondo, partendo da Londra, i professionisti italiani del Private Capital, che nel mondo anglosassone si divide in due categorie: General Partner (il gestore di un fondo di investimento) e Limited Partner (investitore semplice e puro). Attorno a loro hanno raccolto già 40 soci in pochi giorni. Molti i giovani connazionali: da GianMarco Iannello di Permira, a Giulia Roverato di Terra Firma.

Un salotto buono italiano a Londra

A Ipca hanno già aderito professionisti più senior come Alessandro Belluzzo dello studio di fiscalisti Belluzzo&Partners e il capo economista dell'ambasciata italiana Massimo Carnelos, che insieme a Marco Boldini, responsabile della parte regolamentare di Pwc, fanno parte del comitato consultivo. Il tutto è coordinato da un comitato direttivo composto da Marco Anatriello di Bluegem, il fondo partecipato anche da Andrea Agnelli; Giovanni Davide Orsi, gestore presso PSP Investments; Marco Pugliese di Omers; e Sergio Iovele di Partners Group. La maggior parte degli iscritti e più in generale degli italiani nella City lavora per società straniere. Lo spirito di Ipca è creare un ombrello comune, una “lobby”, nel senso buono del termine, per gli expat nel mondo della finanza estera: l’associazione sia destinata a professionisti italiani, le società in cui lavorano, dal Canada agli Stati Uniti, dall’Europa al Giappone, e gestiscono complessivamente trilioni di euro. La prossima mossa sarà proprio l'affiliazione con Aifi, l'istituzione italiana del Private Equity guidata da Anna Gervasoni e presieduta da Innocenzo Cipolletta.