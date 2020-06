A Londra riaprono i negozi: boutique semivuote, file solo per il low-cost La folla lungo Oxford Street - la via dello shopping - rasenta l'assembramento; sono tornati anche gli ambulanti e i disturbatori. In strada è pieno di gente, ma nei negozi molto meno di Simone Filippetti

Londra - Il commesso all'ingresso di Harrod's sfoggia un sorriso a 36 denti e accoglie chi entra con un “Buongiorno” così sincero e sentito come se fosse il primo cliente della storia. In un certo senso è così. Dal 15 giugno, Londra riapre i battenti: i negozi sollevano la saracinesca. Dal 20 marzo erano tutti chiusi (tranne alimentari e farmacie): dentro lo storico edificio a mattoni rossi, che da metà dell‘800 ospita i grandi magazzini preferiti della Regina Elisabetta e meta di pellegrinaggio dei turisti, nessuno metteva piede da tre mesi.

Ora è di nuovo pronto ad accogliere i clienti, ma sembra passato un secolo; il mondo prima del coronavirus è un'altra epoca storica sebbene da calendario sia sempre l’anno del Signore 2020, funesto e terribile. Fuori dal palazzo, sono tornati pure i taxi che stazionano giorno e notte davanti all'ingresso principale, pronti ad accogliere le signore stracariche di pacchi e pacchetti. Ma per ora, non c'è via vai. Dentro, c'è gente, ma non c'è folla. Chi si aspettava il “Revenge Shopping”, la crisi di astinenza che porta a una reazione contraria di acquisti forsennati, è rimasto deluso. Non serve nemmeno chiedere a qualche commesso quante persone siano entrate, perché proprio vicino alla porta c'è un display elettronico che conta gli ingressi: alle 12, quando per gli inglesi inizia il pomeriggio, segna 926 persone su una capienza totale dichiarata di 4400 persone (in tempi distanziamento).

Il pienone pre-Covid, quando nei fine settimana era quasi impossibile camminare, tra turisti stranieri del week-end, arabi spendaccioni e cinesi maniaci delle shopping, e anzi veniva voglia di scappare, non si vede più. Ora le file dei clienti sono solo da Hermès e da Lvmh, dove tutti stanno distanziati e i banconi sono divisi col plexiglas della discordia tra Matteo Salvini e la ministra Lucia Azzolina. Chicca per i clienti del marchio francese, l'avviso “Sfogliate con gli occhi” per non far toccare la merce.

Oxford Street si ripopola, ma tira solo il “low cost”

Anche Oxford Street, la via emblema dello shopping a Londra, per 100 giorni è stata deserta, come l'intero centro città. Tutto chiuso, nessun passante, niente traffico in una via solitamente congestionata. L'ultima volta che Oxford Street era apparsa così fu durante la Seconda Guerra Mondiale. Dalla mattina del 15 giugno, invece, sono tornate le file e gli ingorghi di taxi e autobus a due piani, ma è più perché durante la quarantena è stato allargato il marciapiede così da potenziare il distanziamento, a scapito della strada. Lato positivo della quarantena: mentre tutto era deserto, a Londra i cantieri andavano avanti spediti, senza ostacoli. La via più famosa al mondo - assieme alla Fifth Avenue di New York e a Montenapoleone di Milano - si è di nuovo ripopolata.

Sembrerebbe una normale giornata di estate a Londra se non fosse per le (sporadiche) mascherine che riportano alla realtà. E se non fosse per la novità del poliziotto bagnino. Sono stati installate delle torrette da dove la Met Police scruta la folla. «Un po' per distanziamento, e un po' per controllare che tutto fili liscio», spiega il simpatico Bobby-Baywatch appollaiato sul trespolo.