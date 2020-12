A Londra il ritorno del tip tap Da New York il musical Hamilton; a Roma jazz con la voce di Chiara Civello, al piano Rita Marcotulli di Angelo Curtolo

Tip tap contro hip hop, questa settimana, un confronto ravvicinato fra un musical “classico” che racconta in un trionfo di tap dance la consueta vicenda della provinciale che sfonda a Broadway; e un musical di oggi, anni di repliche a Broadway e nel West End londinese, dove il linguaggio è il rap e la danza è l'hip hop, dove i personaggi di 250 anni fa ci raccontano di situazioni decisamente d'oggi.



Londra

Tutti i teatri sono chiusi da marzo…Ma almeno dal 4 alle 20.30 per 48 ore possiamo farci un'idea (rispetto all'esperienza dal vivo) di cos'era uno dei musical che adesso non vanno in scena guardandoci 42nd Street, la ripresa dello spettacolo dal vivo che è andato in scena da marzo 17 a gennaio 19 al Teatro Royal Drury Lane. Tratto dal film omonimo del 1933, nominato all'Oscar, con Ginger Rogers, il musical è centrato sulle avventure della provinciale Peggy, che vuole sfondare a Broadway. E' l'apoteosi del tip tap, con qualcosa come 60 danzatori (!).

New York

Anche qui tutti i teatri sono chiusi da marzo… Uno dei musical più belli che era in scena è Hamilton, che però riusciamo a guardare su Disney Plus. Hanno filmato lo spettacolo nel 2016; l'idea era di distribuirlo nelle sale cinematografiche; poi la pandemia ha fatto cambiare rotta. Vediamo la fulminea ascesa di Alexander Hamilton, immigrato dai Caraibi nella New York di fine Settecento, che diventa il primo Ministro del Tesoro, l'autore di testi alla base della Costituzione americana, il fondatore della Banca Centrale statunitense. L'autore, Lin-Manuel Miranda frulla tutto con un musical corale, ritmo serrato delle scene, un testo di grande interesse, cantato e danzato senza interruzioni da una compagnia omogenea sempre in scena – e percorso dal rap.

Roma

Il 6 alle 11.50 live streaming dalla Cappella Paolina del Quirinale, per la stagione dei Concerti del Quirinale di Radio3, in diretta radio e in streaming video su Radio3. Ed è jazz, con la voce di Chiara Civello, al piano Rita Marcotulli. Civello spazia dalla canzone al jazz, dalla musica italiana a quella americana e brasiliana. Le due interpreti si sono conosciute attraverso Pino Daniele, con il quale entrambe hanno collaborato. Qui si presentano per la prima volta in duo, fra grandi successi e canzoni meno note, dai Beatles a Pino Daniele. Il concerto rimane disponibile in seguito, sul sito.