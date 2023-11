A Londra Sage vola dopo gli utili sopra le attese e il buyback

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 ore Radiocor) - Balzo record alla Borsa di Londra per Sage, il produttore di software contabili che sale in testa al Ftse 100 dopo aver lanciato un piano di riacquisto di azioni per un valore massimo di 350 milioni di sterline e aver registrato utili sopra le attese, con una crescita dei ricavi a due cifre sul 2023. Il fatturato totale per l'esercizio (chiuso al 30 settembre) è aumentato del 12% a 2,18 miliardi di sterline, mentre i ricavi ricorrenti sono cresciuti dell'11% a 2,09 miliardi di sterline a livello organico, in linea con la precedente guidance.

In questo contesto, i ricavi ricorrenti in Nord America sono cresciuti del 16% a 944 milioni di sterline, grazie in particolare alle soluzioni collegate al cloud, e quelli del Nord Europa sono aumentati del 9% a 466 milioni. Ed è proprio tramite la spinta di Sage Business Cloud che l'utile rettificato (prima di interessi, imposte e ammortamenti), che esclude le voci una tantum, è salito a 553 milioni di sterline (da 468 milioni), mentre il fatturato consolidato di Sage è aumentato del 12% a 2,18 miliardi di sterline. +18% per l'utile operativo sottostante a 456 milioni di sterline. Da qui la decisione del consiglio di amministrazione di un dividendo finale di 19,3 pence (da 18,40 pence), in linea con dividend policy della società. Stime alla luce delle quali gli investitori stanno premiando il titolo sulla piazza finanziaria londinese.