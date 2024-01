A Londra Sainsbury scivola sulle vendite natalizie, delude outlook profitti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Regalo sgradito sotto l'albero di Natale per la britannica J Sainsbury, la società che controlla Sainsbury's, la seconda maggiore catena di supermercati del Regno Unito dopo Tesco: le vendite di generi alimentari sono calate e la società ha solo confermato le stime sui profitti per l'anno fiscale 2023-2024, deludendo le attese. Così il titolo è arrivato a cedere oltre cinque punti a Londra, mentre il FT-SE 100, il listino principale della Borsa britannica, è poco mosso. Va detto che il titolo aveva guadagnato il 39% nel 2023.

«Il focus di Sainsbury sull'offerta di valore ha un costo, ma la strategia sta raccogliendo chiari frutti. L'azienda britannica ha incrementato le vendite di generi alimentari attraverso sconti con la sua carta fedeltà, insieme a un calo dell'inflazione alimentare che viene trasferito ai clienti», hanno detto gli analisti di Interactive Investor, sottolineando che «l'attenzione su rendere l'attività grocery redditizia inevitabilmente non si ripete in altre parti del gruppo, con vendite di merchandising generale e abbigliamento in calo. La reazione del prezzo delle azioni riflette la necessità di ulteriori sforzi per bilanciare le performance di vendita tra le sue attività».



Nel suo terzo trimestre fiscale, quello al 6 gennaio il gruppo ha visto balzare le vendite di alimentari del 9,3%, mentre quelle di abbigliamento sono calate dell'1,7% così come quelle di general merchandise (-0,6%). Le vendite di Natale (le sei settimane al 7 gennaio) hanno fatto segnare un rialzo dell'8,6% per i generi alimentari, ma un calo del 6% per l'abbigliamento e del 3,7% per il general merchandise. Complessivamente le vendite sono salite del 6,5% nel trimestre e del 4,9% nel periodo natalizio. Inoltre, Sainsbury ha lasciato invariate le stime sui profitti in un range tra 670 e 700 milioni di sterline, deludendo le aspettative degli analisti (a novembre la società aveva detto di prevedere utili nella parte alta della forchetta indicata).

È la prima stagione di shopping festivo da quando, lo scorso anno, Sainsbury ha potenziato il suo programma di fidelizzazione, cosa che ha aiutato il gruppo a reggere la concorrenza dei discount Aldi e Lidl. Lo scorso autunno Sainsbury ha fatto sapere che il programma Nectar Prices, che riduce i costi per gli acquirenti con una carta fedeltà, è stato «una svolta assoluta». Nel trimestre «abbiamo lavorato duramente per offrire ai nostri clienti un servizio di qualità e per il quarto Natale consecutivo abbiamo registrato una crescita dei volumi dei prodotti alimentari superiore a quella del mercato. Sempre più clienti scelgono di fare la spesa da Sainsbury's, riconoscendo la nostra decisa attenzione al valore, all'innovazione di prodotto e al servizio», ha detto l'amministratore delegato di J Sainsbury Simon Roberts.