A Londra scivola Bp, deludono i conti trimestrali nonostante il buy back

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Scivolone di Bp alla Borsa di Londra dopo i conti trimestrali che hanno deluso le attese del mercato. Il titolo del gruppo petrolifero britannico ha toccato una flessione fino al - 5% a 500,40 pence, la maggiore dell’indice Ftse 100 e anche dello Stoxx Europe 600. Bp ha annunciato un utile rettificato al costo di sostituzione di 3,3 miliardi di dollari per il terzo trimestre, restando al di sotto delle previsioni degli analisti che puntavano a 4 miliardi. La debolezza del settore gas ha in effetti controbilanciato il miglioramento dei margini di raffinazione e del trading di petrolio. Nel secondo trimestre Bp aveva registrato un utile rettificato di 2,6 miliardi e nel terzo trimestre 2022 il profitto era stato di 8,15 miliardi. L’utile netto di competenza del trimestre ammonta a 4,85 miliardi contro una perdita di 2,16 miliardi lo scorso anno.

Nei nove mesi il gruppo ha realizzato un utile rettificato di 10,5 miliardi da 22,8 miliardi nello stesso periodo del 2022. La società ha mantenuto un dividendo invariato a 7,27 cent per azione e ha annunciato un nuovo buy back per 1,5 miliardi di dollari da realizzare nei prossimi tre mesi. Per il quarto trimestre Bp prevede che i margini di raffinazione del settore saranno «sensibilmente inferiori» a quelli del terzo trimestre. Il gruppo inoltre prevede per l’intero 2023 spese di investimento per 16 miliardi di dollari, nella parte bassa della gamma tra 16 e 18 miliardi indicata dalla società. «Restiamo determinati a realizzare la nostra strategia, prevediamo una crescita degli utili durante tutto questo decennio e siamo sulla buona strada per offrire solidi rendimenti ai nostri azionisti», ha commentato il ceo ad interim Murray Auchincloss. Secondo gli analisti di Rbc Capital Markets, malgrado qualche indicatore robusto all’interno dei segmenti di attività, i risultati di Bp si sono rivelati inferiore alle attese in tutte le divisioni.

