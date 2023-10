A Londra soffre Burberry, Ubs taglia giudizio e obiettivo di prezzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Burberry cede terreno alla Borsa di Londra dopo essere stata declassata dagli analisti di Ubs. Il titolo della casa di moda di lusso britannica cede oltre tre punti percentuali mentre l'indice Ftse 100 è in rosso. Il giudizio di Ubs è passato da ‘neutrale’ a ‘vendere’, con il target price abbassato da 2.285 a 1.614 pence. Secondo gli analisti della banca elvetica, la ripresa di Burberry è minacciata da un contesto settoriale più complesso, sullo sfondo di una reazione moderata alla nuova collezione.

In un mercato più difficile il gruppo deve lavorare più duramente per riprendersi, sottolineano gli esperti di Ubs rilevando che nel 2023 il ‘turnaround’ di Burberry, di cui si è parlato a lungo, è entrato in un nuovo capitolo contrassegnato da grandi speranze per nuovi prodotti. Tuttavia, la crescente complessità del contesto per il settore, associata alle reazioni smorzate da parte dei consumatori e dei rivenditori alla rivisitazione del brand, significa che la riorganizzazione potrebbe dover essere più costosa se vuole avere successo. Per gli analisti di Ubs, ci sono rischi di riduzione degli utili e l’attuale consensus di utile per azione è troppo alto.

