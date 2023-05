A Londra tonfo di Bt dopo conti e stime sotto le attese, taglia 55.000 posti al 2030

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - BT cade alla Borsa di Londra dove gli investitori hanno decisamente male accolto i risultati annuali del gruppo di tlc e la guidance per l’esercizio in corso, accompagnati dall’annuncio di massicci tagli dell’organico. Il titolo del principale fornitore di banda larga del Regno Unito ha accusato una flessione anche superiore a otto punti, scivolando ai minimi da tre mesi, con l'andamento peggiore dell'indice FT-SE 100. BT ha chiuso l’esercizio al 31 marzo 2023 con ricavi per 20,7 miliardi di sterline, in calo dell'1% e un utile pre-imposte di 1,7 miliardi (-12%), mentre l'utile netto è salito a 1,9 miliardi (da 1,2 miliardi), principalmente grazie a “super deduzioni” legate alla cessione di BT Sport, che hanno portato l’aliquota effettiva sui profitti a -10,2% dal 35% del 2022.

Il mercato è rimasto deluso in particolare dall’utile ante-imposte, significativamente al di sotto delle attese che puntavano a 1,92 miliardi e dal debole flusso di cassa, che a livello rettificato è stato di 1,3 miliardi, con un calo del 5%, motivato da Bt con gli investimenti per la costruzione delle rete in fibra Openreach. Il gruppo ha inoltre reso noto di voler tagliare fino a 55.000 posti di lavoro entro il 2028-2030, riducendo l’organico quindi del 40% circa dalle attuali 139mila unità a 75-90 mila. “Entro la fine del decennio BT Group si baserà su una forza lavoro molto più piccola e su una base dei costi significativamente ridotta. Il nuovo BT Group sarà un’azienda più snella con un futuro migliore”, ha dichiarato il ceo Philip Jansen, sottolineando che “negli ultimi quattro anni il gruppo si è attenuto strettamente alla strategia e funziona”.

Loading...

Dall’aprile 2020 il gruppo ha realizzato circa 1,2 miliardi di sterline di risparmi in vista del raggiungimento del target di 3 miliardi entro il 2025. BT ha inoltre indicato di puntare per il 2024 a un cash flow tra 1 e 1,2 miliardi di sterline e investimenti annuali tra 5 e 5,1 miliardi nel 2024-2026 per accelerare le connessioni Fttp. Secondo gli operatori la spesa in conto capitale è maggiore delle attese, mentre il flusso di cassa è inferiore a quanto previsto dal mercato.