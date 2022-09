A Londra tonfo Burberry's, pesa annuncio uscita Cfo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Azioni di Burberry Group in netto ribasso, anche superiore a quattro punti, alla Borsa di Londra, dopo che il direttore finanziario, Julie Brown, ha dichiarato che si dimetterà entro sei mesi per cogliere un'altra opportunità al di fuori del mercato del lusso. In generale, continua la debolezza di tutto il comparto del lusso: a Milano, Moncler cede oltre tre punti, così come sono in forte ribasso a Parigi Lvmh e Kering.

Burberry's ha rassicurato gli investitori indicando che è già in corso il processo per identificare un successore che entrerà dopo il primo aprile 2023, quando la Brown lascerà il gruppo. Tuttavia preoccupa il fatto che la società ha recentemente subito diverse uscite chiave e conseguenti sostituzioni nel suo team dirigenziale, a partire dall'amministratore delegato. Jonathan Akeroyd, che prima lavorava al marchio Gianni Versace di Capri Holdings, è entrato a far parte del gruppo lo scorso marzo, sostituendo Marco Gobbetti che invece è diventato il numero uno di Salvatore Ferragamo. Il presidente di Burberry’s, Gerry Murphy, ha sottolineato il ruolo della manager nella trasformazione della società di moda e dei suoi obiettivi di sostenibilità.